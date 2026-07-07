¿Cómo limpiar los dientes de mi gato de forma casera? 3 recomendaciones efectivas para ‘barrer’ el sarro

La salud bucal de los gatos a veces suele pasar desapercibida, aunque especialistas advierten que mantener limpios sus dientes puede evitar problemas mucho más serios. De acuerdo con una guía publicada por Petbarn, la acumulación de placa y sarro puede provocar enfermedades dentales que provocan dolor, pérdida de piezas e incluso complicaciones en órganos como el corazón, los riñones y el hígado si no recibe atención oportuna.

Veterinarios destacan la importancia de estas acciones en el bienestar de los gatos

Aunque eliminar el sarro completamente desde casa no es posible cuando ya se ha endurecido, sí existen hábitos que ayudan a prevenir su formación y mantener una buena higiene oral.

La primera recomendación consiste en cepillar los dientes del gato con frecuencia utilizando únicamente crema dental formulada para mascotas.

De igual forma de indica que jamás debe utilizarse crema dental para humanos, ya que contiene ingredientes tóxicos para los felinos. Lo ideal es acostumbrarlos desde pequeños para que acepten el cepillado sin estrés.

¿Cómo quitar el sarro?

La segunda opción es ofrecer alimentos diseñados para el cuidado dental. Existen croquetas especiales que poseen una textura que favorece el contacto con la superficie de los dientes mientras el gato mastica, ayudando así a disminuir la acumulación de placa.

En algunos casos, el veterinario también puede recomendar dietas terapéuticas enfocadas en la salud bucal, dependiendo de las necesidades de cada mascota.

La tercera recomendación incluye premios dentales y soluciones líquidas que se agregan al agua. Los snacks dentales ayudan a limpiar los dientes cuando mastican y suelen contener vitaminas y minerales, mientras sus aditivos para el agua buscan reducir la placa y refrescar el aliento.

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Sin embargo, se aclara que estos productos funcionan como complemento y jamás sustituyen el cepillado ni las revisiones del médico veterinario.

Por último, se explica que, cuando el sarro ya está adherido al diente, retirarlo en casa no es algo que se recomiende hacer. En estos casos se necesita una limpieza profesional hecha bajo anestesia para eliminar los depósitos acumulados por encima y debajo de la encía.

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Además, una revisión veterinaria permite detectar lesiones que muchas veces están y las personas nos e dan cuenta. La mayor estrategia sigue siendo la prevención mediante una rutina constante de higiene, alimentación adecuada y controles periódicos para conservar la salud dental del gato durante toda su vida.