¿Qué necesitan los perros para vivir más? Cinco hábitos que alargan la vida de su mascota, según científicos

Desde siempre, los perros se han consolidado como seres muy cercanos al hombre y hoy en día han ganado un espacio muy importante en los hogares, pues se caracterizan por su afecto, lealtad y apoyo emocional a las personas.

El impactante superpoder genético que hace a los perros mestizos inmunes a las enfermedades de las razas puras

Su presencia ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad, además de fomentar la actividad física y la interacción social. Gracias a su inteligencia, capacidad de adaptación y fuerte vínculo con los seres humanos, los canes se han convertido en compañeros valiosos que mejoran la calidad de vida de millones de personas.

Con tanto amor y cariño que brindan estos seres, hay hábitos que ayudan a brindarles una mejor calidad de vida y alargar su permanencia al lado de sus humanos; estos son algunos de ellos.

El juego en los perros es clave para garantizar su bienestar y extender su ciclo de vida.

Ejercicio constante

El ejercicio regular es esencial para preservar y alargar la vida de los perros. La profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A&M e investigadora del Proyecto de Envejecimiento Canino, Kate Creevy, referida por National Geographic, afirma que hay evidencia de que la actividad física está relacionada con una mejor salud cognitiva y menos diagnósticos médicos reportados por los dueños, debido a que reduce la obesidad, la cual se relaciona con diabetes, osteoartritis, incontinencia urinaria y deterioro de la función respiratoria.

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Ayudarles a hacer amigos

Según los investigadores del Proyecto de Envejecimiento Canino, la conexión social puede tener un profundo impacto en el bienestar canino y, de acuerdo con algunos análisis, los canes que tenían amigos humanos y animales presentaban menos diagnósticos médicos, como osteoartritis, alergias y enfermedades gastrointestinales.

Para los perros es saludable tener amigos y una vida social activa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Alimentación sana y equilibrada

Para apoyar el crecimiento de los perros y favorecer su buen desarrollo, se les debe proporcionar una alimentación óptima. El portal Experto Animal indica que los alimentos ingeridos le proporcionan los nutrientes que requiere para que su organismo funcione correctamente y para que se desarrolle a nivel físico y mental. Esto incluye el sistema inmune, que es el encargado de defender al animal de potenciales patógenos, como virus, bacterias o parásitos.

Esterilizar a la mascota

Esterilizar o castrar al perro impacta positivamente en su salud y, por tanto, en su esperanza de vida. En las hembras, la esterilización reduce el riesgo de desarrollar enfermedades como tumores mamarios, cáncer de útero o de ovarios. En los machos, la castración disminuye las patologías cancerosas, el tumor testicular, los problemas de próstata y evita sufrir una hernia perineal.

Las visitas frecuentes al veterinario son clave para preservar la salud y vida de los perros. Foto: Getty Images/iStockphoto

Acudir al veterinario con frecuencia

Es clave visitar al veterinario con frecuencia y programar exámenes de rutina para los amigos peludos, pues esto puede ayudar a detectar enfermedades antes, comenzar un tratamiento a tiempo y mejorar la salud y la esperanza de vida a largo plazo. Según National Geographic, un estudio de 2023 reveló que los perros evaluados regularmente por un veterinario tenían un 30 % menos de probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas.