Ni cada semana ni cada mes: este es el tiempo recomendado para volver a bañar a un perro

Una de las dudas más comunes en los dueños de perros es cada cuánto tiempo deben bañarlos. Aunque algunas personas creen que hacerlo con frecuencia es sinónimo de buena higiene, los especialistas advierten que un exceso de baños también puede afectar la salud de la piel y el pelaje de las mascotas.

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De acuerdo con Purina, no existe una regla única para todos los perros. La frecuencia ideal depende de factores como la raza, el tipo de pelo, el estilo de vida, el estado de salud y las actividades que realiza el animal.

Por eso, algunos necesitan baños más frecuentes, mientras que otros pueden pasar varias semanas sin entrar en contacto con el champú.

En términos generales, muchos perros pueden permanecer entre cuatro y ocho semanas sin bañarse, siempre que mantengan una buena higiene diaria mediante el cepillado y no presenten malos olores, suciedad excesiva o problemas dermatológicos.

El baño de los perros debe realizarse de manera cuidadosa. Foto: Getty Images

Sin embargo, las mascotas con pelo largo o que pasan mucho tiempo al aire libre podrían necesitar una limpieza más frecuente.

Los expertos también recuerdan que el baño no es el único cuidado importante.

Cepillar el pelaje ayuda a eliminar suciedad, distribuir los aceites naturales de la piel y prevenir la formación de nudos, especialmente en razas de pelo abundante.

Además, revisar regularmente las orejas, las patas y las uñas permite detectar posibles problemas antes de que se agraven.

Otro aspecto clave es utilizar productos diseñados específicamente para perros. Los champús para personas pueden alterar el equilibrio natural de la piel de las mascotas, provocar irritaciones y eliminar la capa protectora que ayuda a mantener el pelaje saludable.

Los champús para personas pueden alterar el equilibrio natural de la piel de las mascotas.

Purina explica que bañar al perro con demasiada frecuencia también puede resecar la piel y favorecer molestias como picazón o descamación.

Por eso, antes de establecer una rutina fija, se recomienda consultar con el veterinario cuando existan dudas o el animal presente alguna condición médica particular.

En caso de que el perro se ensucie durante un paseo o después de jugar en el barro, no siempre será necesario un baño completo.

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En ocasiones basta con limpiar las patas o retirar la suciedad localizada con un paño húmedo.

Cada mascota tiene necesidades diferentes, por lo que mirar el estado de su piel, su olor y su pelaje será la mejor guía para decidir cuándo llegó el momento del próximo baño, siempre priorizando su bienestar y comodidad.