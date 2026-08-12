Expopet y la Alcaldía de Bogotá se unen para ayudar a animales afectados por el terremoto; así puede aportar

Bajo el lema “Fuerza Colombia”, diferentes sectores del país se han movilizado para atender la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó varias zonas del territorio nacional. En medio de esta situación, Expopet y la Alcaldía de Bogotá unen esfuerzos para apoyar a los animales que resultaron afectados por la tragedia y que requieren de la solidaridad de los colombianos.

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De esta forma, entre el 13 y el 17 de agosto se habilitará un punto de acopio en las antiguas oficinas de Davivienda, ubicadas en el ingreso del arco de Corferias, para que los interesados puedan llevar sus donaciones. Este sitio estará disponible de 10:00 a. m. a 6:30 p. m. para recibir los aportes destinados a los peluditos damnificados por la emergencia.

La campaña busca recolectar la mayor cantidad posible de elementos esenciales, entre ellos bultos de alimento, comida húmeda enlatada, productos de limpieza, medicamentos, cobijas, corrales y huacales. Además, la iniciativa contempla el despliegue de brigadas de atención veterinaria en las zonas directamente afectadas por el terremoto.

Convocan a los colombianos a aportar para ayudar a los animales afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Cortesía Expopet/API.

“Como feria, no solo buscamos ser un espacio seguro para las familias multiespecie, sino también un aliado incondicional para los animales en Colombia, especialmente durante emergencias de esta magnitud. Tenemos un compromiso profundo con el país y con todas sus víctimas, por eso fortalecemos alianzas estratégicas para aportar en este momento”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet.

Al respecto, Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, destacó la solidaridad de Bogotá ante este tipo de emergencias, que se ha visto reflejada en diferentes situaciones en las que los animales han requerido ayuda, y aseguró que nuevamente es momento de extender esos apoyos a quienes resultaron afectados por el terremoto.

Expopet también hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta cadena de solidaridad mediante donaciones en los centros de acopio oficiales, seguros y verificados. El objetivo es garantizar que las ayudas lleguen directamente a las comunidades y animales que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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¿Cómo proteger a los animales durante y después de un sismo?

Mantener siempre visible su identificación: Es importante verificar que el animal de compañía lleve un collar con una placa que incluya su nombre y, como mínimo, dos números telefónicos de contacto actualizados.

Preparar un kit de emergencia: Tener lista una mochila ubicada en un lugar de fácil acceso con alimento seco para al menos tres días, agua embotellada, una copia del carné de vacunación, medicamentos básicos, una cobija y sus platos.

Identificar zonas seguras y facilitar la evacuación: Ubicar los guacales en lugares estratégicos de la vivienda para poder utilizarlos rápidamente en caso de emergencia. Mantener también a la mano correas y arneses. Nunca evacuar a un perro sin correa ni a un gato sin su guacal.

Ayudarlo a mantener la calma: Los animales pueden percibir el miedo y reaccionar ante situaciones de estrés. Durante el sismo y las posibles réplicas, se recomienda hablarle con una voz tranquila y firme y evitar castigarlo si presenta conductas de miedo o agresividad, pues pueden ser respuestas naturales ante una situación de peligro.

Revisar su estado físico y el entorno: Después de la evacuación, es importante inspeccionar sus patas, cuerpo y hocico para identificar posibles heridas o cortes. Asimismo, mantenerlo alejado de escombros, vidrios rotos, cables caídos y otros elementos que puedan representar un peligro.