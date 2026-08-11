¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió en la mañana del lunes 10 de agosto ha causado hasta el momento más de 220 muertos y cientos de heridos en los departamentos de Chocó, Valle, Risaralda y Caldas.

La tragedia también ha afectado a animales de compañía. Desde la sociedad civil se anunció una iniciativa con el propósito de ayudar a perros, gatos y otras especies.

‘Una garra por Colombia’

La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, afirmó que hay tres frentes en los que puede colaborar desde diferentes partes del país.

“Tenemos ahora tres tipos de daños reportados: daños en infraestructura, urgencias vitales y animales extraviados. Los daños en infraestructura son el frente más grave y urgente por atender. Hasta el momento, nos ha informado de 32 refugios colapsados o en riesgo de colapso en Villamaría, Manizales, Chinchiná, en Caldas; Pereira y Dosquebradas, en Risaralda; Armenia y Quimbaya, en Quindío; Cali, Dagua y Roldanillo, en el Valle. Estos refugios suman 1.870 animales, gatos y perros principalmente, pero también de otras especies domésticas”, dijo.

Servicio Geológico ha detectado casi cien réplicas después del terremoto en Colombia

Para ayudar a estos refugios, la senadora afirmó que hay una Vaki para recibir donaciones, denominada ‘Una garra por Colombia’, habilitada por Camilo Jaramillo, de Misión Kiara.

“Con este dinero compraremos tejas, cemento, mallas, estivas y todo lo que necesiten estos refugios hermanos para levantarse y retomar sus labores de rescate animal”, dijo.

Para atender las necesidades más urgentes, la congresista afirmó que se recibirán donaciones en especie hasta el 16 de agosto en puntos de Laika, la tienda de productos para mascotas, en Bogotá, Medellín y Cali.

En Bogotá, las donaciones se pueden llevar a sus instalaciones de Chapinero, calle 116, Modelia y calle 94. En Cali, a las de Capri y Pance. En Antioquia, a las de El Poblado, Agua Bendita y Llanogrande.

Gobernación de Cundinamarca habilita puntos para recibir ayudas humanitarias tras terremoto del 10 de agosto en Colombia

Entre los elementos que se pueden donar se encuentran concentrado, alimento húmedo, snacks, medicamentos y guacales.

“Estas ciudades llegarán a las ciudades capitales de los departamentos afectados para desde ahí distribuir a los municipios vecinos”, subrayó la senadora.

En el tercer frente, relacionado con los animales extraviados, Padilla señaló que hasta el momento han sido reportados 200 gatos y perros perdidos.

“Seguiremos publicando los álbumes de animales extraviados. Por favor, compártanlos para tener mayor alcance. Seguimos unidos”, expresó.