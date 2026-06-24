Músculos fuertes, mascotas felices: los alimentos y ejercicios que ayudan a mejorar su calidad de vida

Cada vez son más los dueños que buscan ofrecer una mejor calidad de vida a sus mascotas. Sin embargo, uno de los errores más comunes sigue siendo alimentarlas con sobras de comida o no prestar atención a sus necesidades nutricionales, lo que puede afectar su masa muscular, movilidad y bienestar con el paso de los años.

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Los especialistas coinciden en que mantener una buena condición muscular es clave para que perros y gatos conserven su energía, fuerza y capacidad de movimiento, especialmente cuando llegan a la etapa adulta o senior. La pérdida de músculo puede aparecer de forma progresiva y pasar desapercibida hasta que el animal presenta fatiga, menor resistencia o dificultad para hacer actividades cotidianas.

La proteína, una aliada indispensable

La alimentación desempeña un papel fundamental en este proceso. Las proteínas de origen animal, como pollo, pescado, res o cordero, aportan aminoácidos esenciales que ayudan a reparar tejidos y conservar la masa muscular.

En el caso de los perros adultos, se recomienda que la dieta incluya entre un 18 % y un 25 % de proteína, mientras que los gatos, por su naturaleza carnívora, requieren un porcentaje aún mayor, entre el 25 % y el 30 %.

Además de las proteínas, los expertos aconsejan que el alimento contenga grasas saludables, vitaminas, minerales y ácidos grasos como omega 3 y omega 6, nutrientes que favorecen la salud de la piel, el pelaje y el sistema inmunológico.

También es importante evitar ofrecer alimentos que pueden resultar perjudiciales para los perros, como chocolate, cebolla, uvas, alimentos muy condimentados, frituras o huesos cocidos, ya que pueden causar intoxicaciones o lesiones digestivas.

Señales de que algo no está bien

Los propietarios deben estar atentos si notan que su mascota pierde fuerza, se cansa con facilidad durante los paseos, tiene menor disposición para jugar o presenta costillas y columna demasiado marcadas. Estos cambios pueden indicar una disminución de la masa muscular y requieren valoración veterinaria para ajustar la alimentación y descartar enfermedades.

Ejercicios para fortalecer los músculos

La actividad física es el complemento ideal de una buena nutrición.

En los perros, algunas actividades recomendadas son:

Caminatas en pendientes para fortalecer patas traseras y espalda.

Sentarse y levantarse varias veces de forma controlada.

Natación, un ejercicio de bajo impacto que fortalece todo el cuerpo.

Ejercicios de equilibrio y estiramientos supervisados.

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Para los gatos, el ejercicio debe estimular sus comportamientos naturales:

Instalar árboles rascadores, plataformas o estantes para que trepen.

Incentivar el uso del rascador vertical.

Dedicar entre 15 y 20 minutos diarios a juegos con plumas, pelotas o juguetes interactivos que los animen a correr, saltar y perseguir objetos.

Los veterinarios recuerdan que las necesidades nutricionales y de ejercicio cambian según la edad, el peso, la raza y el estado de salud de cada mascota.

Por ello, antes de modificar su dieta o iniciar una rutina diferente, lo más recomendable es consultar con un profesional para garantizar que reciba los cuidados adecuados en cada etapa de su vida.