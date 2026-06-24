Más de 100 perros y gatos buscarán hogar en Expopet: así será la gran jornada de adopción

Expopet se ha convertido en un punto de encuentro para que las familias que buscan sumar a su hogar un nuevo integrante lo hagan realidad. También es un punto para quienes le apuestan a cambiar las vidas de gatos y perros que tienen historias de abandono o maltrato.

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Es por ello que del 13 al 17 de agosto, más de 101 animalitos del IDPYBA y su red de aliados participarán con el objetivo de que encuentren un hogar responsable y amoroso.

“Año tras año hemos fortalecido esta iniciativa. En la versión de 2025, 38 perros y gatos que participaron en este espacio de adopción encontraron un hogar responsable, siendo parte exitosa de este componente estratégico para Expopet en todas sus versiones. Es así que para esta edición se esperan lograr 101 adopciones exitosas, alcanzando un margen del 57%”, afirmó Carlos Ruíz, jefe de proyecto de Corferias para Expopet.

Así se vivirá la jornada de adopción en Expopet Foto: Cortesía

Buscando alternativas para generar conciencia, Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, asegura que:

“A través de esta alianza, fortalecemos acciones pedagógicas, promovemos la adopción responsable y acercamos la oferta institucional a la ciudadanía, generando cambios reales en los comportamientos y en la forma en que convivimos con los animales de compañía. Expopet demuestra que cuando se trabaja de manera articulada, es posible avanzar en la garantía del bienestar animal y en la construcción de una cultura ciudadana más comprometida con todas las formas de vida”.

Queremos asegurar que cada animal llegue al hogar ideal. Por ello, el proceso en nuestro stand consta de las siguientes etapas:

Sensibilización : Charla inicial con las familias y ciudadanos sobre la tenencia responsable.

: Charla inicial con las familias y ciudadanos sobre la tenencia responsable. Interacción : Presentación y contacto directo con los perros y gatos disponibles.

: Presentación y contacto directo con los perros y gatos disponibles. Postulación : Manifestación formal de interés por un animal específico.

: Manifestación formal de interés por un animal específico. Verificación : Revisión de requisitos y documentación.

: Revisión de requisitos y documentación. Socialización técnica: Información detallada sobre la historia clínica y el comportamiento del animal.

Información detallada sobre la historia clínica y el comportamiento del animal. Entrevista : Diálogo con nuestro equipo de asesores en adopciones.

: Diálogo con nuestro equipo de asesores en adopciones. Aprobación y Entrega: Formalización del vínculo y entrega del nuevo integrante de la familia.

Así se llevará a cabo Expopet 2026 Foto: Cortesía

Requisitos y documentación

Las familias interesadas deben presentar los siguientes documentos en el stand del IDPYBA para iniciar el trámite:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia de un recibo de servicio público (agua, luz o gas) del lugar de residencia.

Video corto que muestre el espacio donde vivirá el animal (para verificar condiciones de bienestar).

Entrevista presencial con nuestro equipo de adopciones.

“Fomentar la adopción responsable hace parte de una estrategia que nos mueve como feria, bajo el objetivo de ofrecerle una oportunidad a los perros y gatos que hacen parte de este espacio, con historias difíciles y que solo buscan una segunda oportunidad de encontrar una familia que supla todas sus necesidades”, puntualizó el jefe de proyecto.

Adicionalmente, es importante señalar que la participación del Instituto en Expopet 2026 se encuentra en proceso de articulación mediante mesas de trabajo con el equipo organizador de la feria y sujeta a las respectivas validaciones y aprobaciones internas.

Jornada de adopción en Expopet 2026 Foto: Cortesía

En este contexto, el IDPYBA continúa estructurando su intervención para esta vigencia, reiterando que su objetivo principal es promover la adopción responsable y lograr que un mayor número de animales encuentren un hogar definitivo, lo que a su vez permite generar nuevos cupos para la atención, recuperación y protección de más animales en condición de vulnerabilidad en la ciudad.

“Desde el IDPYBA reconocemos en Expopet un aliado estratégico fundamental para seguir consolidando una Bogotá más consciente, empática y responsable con los animales. Esta feria se ha convertido en una plataforma de alto impacto que no sólo reúne a actores clave del sector, sino que también permite educar, sensibilizar y movilizar a miles de ciudadanos alrededor de la tenencia y convivencia responsables, la prevención del abandono y el respeto por la vida animal”, expresó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

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Recomendaciones para una visita en armonía

Las personas que planeen visitar la feria en compañía de sus animales deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura durante el recorrido:

Documentación y bienestar: portar el carné de vacunación actualizado, así como snacks y agua para la hidratación de su mascota.

portar el carné de vacunación actualizado, así como snacks y agua para la hidratación de su mascota. Seguridad y control: los animales deben permanecer con correa, pechera o arnés en todo momento. Deben contar con identificación visible y estar bajo la supervisión permanente de sus cuidadores.

los animales deben permanecer con correa, pechera o arnés en todo momento. Deben contar con identificación visible y estar bajo la supervisión permanente de sus cuidadores. Limpieza: es indispensable portar bolsas para recoger residuos y así contribuir al cuidado de los espacios comunes.

Requisitos para la jornada de adopción en Expopet 2026 Foto: Cortesía

Manejo especial: En el caso de caninos de manejo especial, será necesario cumplir con la normativa vigente, incluyendo el uso obligatorio de bozal.

En el caso de caninos de manejo especial, será necesario cumplir con la normativa vigente, incluyendo el uso obligatorio de bozal. Planificación: Se recomienda asistir con ropa cómoda, disponer de tiempo suficiente para recorrer la feria con calma y planear la visita con anticipación para disfrutar al máximo de las actividades y experiencias de esta edición.