Minutos decisivos: la guía que todo conductor debería conocer si atropella a un perro

Aunque esta es una situación que ningún conductor quisiera enfrentar, saber cómo actuar en los primeros minutos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal.

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Expertos y organizaciones dedicadas al bienestar animal insisten en que una respuesta rápida y adecuada aumenta demasiado las posibilidades de supervivencia.

Para tratar de tener calma en este momento lleno de angustia, algunos expertos recomiendan una guía, en la que se explica que el primer paso es tener calma.

Luego de un accidente, muchas personas reaccionan con nerviosismo o confusión, pero actuar de manera apresurada puede empeorar la situación tanto para el animal como para quienes intentan ayudarlo.

¿Qué hacer en caso de atropellar a un perro? Foto: Getty Images

Lo siguiente es verificar que el lugar sea seguro. Antes de acercarse al perro, es importante parquear el carro en una zona que no represente riesgo para otros conductores ni para quienes prestarán ayuda.

Una vez controlada la situación, se recomienda acercarse con cautela, ya que el dolor y el miedo pueden hacer que el animal reaccione de forma agresiva, incluso si normalmente es dócil.

Si el perro sigue con vida, lo ideal es moverlo fuera de la vía para evitar nuevos accidentes. Sin embargo, este movimiento debe realizarse con mucho cuidado.

El paso a paso que se debe seguir en caso de atropellar a un perro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un golpe fuerte puede ocasionar fracturas o lesiones internas, por lo que cualquier manipulación brusca podría agravar su estado.

Los especialistas también recomiendan observar signos vitales básicos, como la respiración, el nivel de conciencia y la presencia de hemorragias visibles.

Aunque estas acciones pueden ofrecer información valiosa, recalcan que no reemplazan la atención profesional.

Perro accidentado Foto: Getty Images

Otro punto clave es contactar de inmediato a las autoridades o servicios de emergencia correspondientes. En Colombia, la línea 123 puede orientar sobre los pasos a seguir y coordinar apoyo en casos relacionados con animales heridos.

De igual forma, es fundamental identificar la clínica veterinaria más cercana para trasladar al perro lo antes posible.

Los veterinarios advierten que algunas lesiones graves, como las hemorragias internas, no siempre son evidentes a simple vista. Por eso, incluso si el animal parece estable, necesita valoración médica urgente.

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Por último, los expertos recuerdan que abandonar a un animal herido después de un atropello puede considerarse una forma de maltrato.

Más allá de las posibles consecuencias legales, prestar ayuda es una acción que puede salvar una vida. En estos casos, cada minuto cuenta y una decisión rápida puede cambiar por completo el desenlace de la historia para el perro afectado.