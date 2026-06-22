Mascotas de viaje este puente: lo que debe revisar antes de salir para evitar dolores de cabeza

Con el puente festivo, miles de familias aprovechan para salir de la ciudad y descansar unos días. Sin embargo, cuando el plan incluye llevar una mascota, la organización requiere algo más que empacar una maleta adicional.

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Expertos recomiendan tomar precauciones para garantizar el bienestar del animal y evitar contratiempos durante el trayecto.

Aunque cada vez son más comunes los hoteles, fincas y espacios pet friendly, no todas las mascotas reaccionan de la misma manera a los cambios de rutina. Por eso, antes de emprender el viaje, es importante evaluar aspectos como el transporte, la alimentación, el estado de salud y las condiciones del lugar de destino.

Un paseo con animales de compañía puede ser una gran experiencia, siempre que se planee con tiempo.

La salud de la mascota debe ser la prioridad

Uno de los primeros pasos antes de salir es verificar que el animal se encuentre en buenas condiciones físicas. Una visita al veterinario puede ayudar a descartar problemas de salud y confirmar que las vacunas y tratamientos estén al día.

Además, si el desplazamiento será en avión, algunas aerolíneas exigen documentos específicos, por lo que se recomienda revisar los requisitos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes de última hora.

Seguridad durante el recorrido

Si el viaje será por carretera, los especialistas recomiendan que perros y gatos viajen de manera estable, es decir, con un sistema de amarre que no permita que puedan tener tanto movimiento.

Llevar a la mascota suelta dentro del vehículo puede representar un riesgo tanto para ella como para los ocupantes del automóvil.

También es aconsejable realizar paradas periódicas para que el animal pueda hidratarse, caminar unos minutos y hacer sus necesidades. Estas pausas ayudan a reducir el estrés y mejoran la experiencia durante trayectos largos.

Otro aspecto importante es acostumbrar a la mascota al guacal o transportín días antes del viaje. De esta forma, el espacio será percibido como un lugar seguro y familiar, disminuyendo la ansiedad durante el desplazamiento.

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No olvide su equipaje

Así como los viajeros preparan su maleta, las mascotas también necesitan elementos básicos para estar cómodas durante la estadía.

Entre los artículos recomendados están el alimento habitual, agua, recipientes portátiles, medicamentos en caso de requerirlos, bolsas para recoger desechos y algunos juguetes o accesorios que le resulten familiares.

Los expertos también aconsejan evitar cambios repentinos en la alimentación durante las vacaciones, ya que esto podría generar molestias digestivas que compliquen el viaje.

Revise las condiciones del destino

Antes de hacer una reserva, es recomendable confirmar que el alojamiento realmente permita mascotas y conocer cuáles son las condiciones establecidas por el lugar.

Algunos establecimientos aceptan animales únicamente en determinadas áreas o tienen restricciones relacionadas con tamaño, número de mascotas o acceso a espacios comunes. Conocer estas reglas con anticipación puede evitar sorpresas al llegar.

Para un viaje exitoso, es necesaria una buena planeación

Los especialistas coinciden en que la clave para disfrutar un puente festivo con mascotas está en la preparación. Tener listos los documentos, planear el transporte, empacar lo necesario y priorizar el bienestar del animal permitirá que tanto dueños como compañeros de cuatro patas disfruten de una experiencia tranquila y segura durante estos días de descanso.

Los expertos también aconsejan evitar cambios repentinos en la alimentación durante las vacaciones.