El misterio del ronroneo en los gatos: cuatro razones que lo explican

Quienes conviven con gatos saben que el ronroneo es uno de esos sonidos que no falta en el hogar y que puede presentarse en cualquier momento, dependiendo de lo que sienta el animal y si su cuidador lo está acariciando.

Los 10 datos más extraños sobre los gatos blancos que seguro desconoce

Se dice que estos animales ronronean en situaciones muy distintas: cuando están relajados y contentos, pero también es posible que lo hagan cuando sienten dolor, miedo, estrés o incluso durante la recuperación de una enfermedad.

Esta variedad de contextos ha llevado a los investigadores a pensar que el ronroneo cumple múltiples funciones, desde la comunicación con otros gatos y con los humanos hasta la autorregulación emocional e incluso la posible estimulación de procesos de curación.

La técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, Eduarda Piamore, explica en el portal Experto Animal, algunas de las razones por las que el michi ronronea al acariciarlo.

Algunos gatos ronronean para fortalecer el vínculo con su dueño. Foto: Getty Images

Disfruta que lo acaricien. La explicación más frecuente es que al recibir las caricias de su dueño le genera una sensación placentera. De hecho, un dato curioso es que los gatos adultos emplean el ronroneo para comunicarse más frecuentemente con los humanos que con sus congéneres. En la mayoría de los casos se relaciona con algo positivo, indicando que se siente seguro y a gusto en su entorno.

Forma de reforzar el vínculo con su humano: Otra de las razones detrás de este sonido es que el gato quiere reforzar el vínculo con su cuidador. Esta conducta remonta a los primeros días de vida, cuando los gaticos son totalmente dependientes de su madre. En este periodo, ella utiliza el ronroneo para orientar, llamar y calmar a sus cachorros. Ya en la edad adulta, el ronroneo, al igual que el acicalamiento, forman parte de las conductas sociales de los gatos.

¿Cómo miden el mundo? El fascinante órgano sensorial que los gatos usan para orientarse

Quiere pedir algo: De acuerdo con la experta, también es posible que un gato ronronee cuando se le acaricia para expresar algún deseo o necesidad. Por lo general, cuanto más urgente sea el mensaje que quiere transmitir, más intenso y obstinado será su ronroneo, el cual también puede ser acompañado de maullidos u otros sonidos característicos de estas mascotas.

Los gatos suelen ronronear cuando son acariciados por sus dueños. Foto: Getty Images

Por ejemplo, puede que tenga ganas de recibir caricias en otra parte de su cuerpo donde las disfruta más, que quiera que le jueguen o que le brinden alguna comida que le gusta.

Para calmarse: Contrario a lo que podría pensarse, el ronroneo también tiene que ver con la búsqueda de restablecer cierto estado de equilibrio cuando los michis se sienten inseguros, temerosos o incluso estresados. Así las cosas, si el dueño suele acariciar al gato cuando percibe que tiene miedo o está ansioso, en el intento de calmarlo, es posible que el ronroneo se manifieste como un mecanismo natural de su organismo para lidiar con estas emociones negativas.