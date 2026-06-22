Los 10 datos más extraños sobre los gatos blancos que seguro desconoce

Los gatos blancos, al igual que los negros, guardan un gran misterio, ya que la mayoría de los genetistas no lo consideran un color real, según indica el portal Experto Animal.

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Los expertos explican que podría tratarse de un gen llamado W, que tapa no solo el color real del animal, sino sus posibles manchas. En los gatos con mucho blanco, abunda este gen, a diferencia del gen S, que es el encargado de darles los colores.

El gen W es conocido entre los especialistas como “epistático”, ya que oculta cualquier color susceptible de aparecer en el felino. En algunos cachorros puede aparecer una mancha gris o rojiza en la cabeza, pero a medida que crecen, va desapareciendo. Estos son 10 datos que resultan extraños en los gatos de este color.

Los gatos blancos suelen ser místicos y tranquilos. Foto: Getty Images

No son albinos: Los gatos blancos no son albinos, aunque los albinos sean blancos. Los felinos albinos carecen por completo de melanina, explica Hannah Hart, doctora en medicina veterinaria.

Piel sensible: El pelaje blanco, al carecer de pigmentación, ofrece menor protección contra el sol. Los gatos blancos con orejas y nariz rosadas pueden desarrollar problemas cutáneos si se exponen mucho tiempo al sol, como quemaduras o incluso cáncer de piel.

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No todos son sordos: Existe un mito sobre que todos los gatos blancos son sordos. La realidad es que los de ojos azules tienen una mayor probabilidad de sordera debido a su genética, pero no todos la padecen. Los gatos blancos con ojos verdes o amarillos rara vez presentan este problema.

Personalidad tranquila: los gatos blancos suelen ser tranquilos, observadores y muy cariñosos.

Amuletos de buena suerte: los felinos de este color son considerados de buena suerte.

Los gatos blancos son de varias razas.

Habitantes de la Casa Blanca: los gatos blancos han sido habitantes de la Casa Blanca, en Estados Unidos. Siam, un siamés, aunque no era blanco puro, fue el primero de varios felinos de esta raza que han recorrido sus pasillos.

Ojos de varios colores: a diferencia de los gatos albinos que tienen ojos azules o bicolor, los blancos los pueden tener de color azul, verde, amarillo o gris, entre otros tonos.

No son de una única raza: según los expertos, muchas razas tienen el patrón blanco sólido en su pelo. Entre las razas se encuentran angora turco, idioma persa, khao manee y van turco, entre otros.

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No se deben exponer al sol: es clave evitar exponerlos al sol directo por mucho tiempo, pues su piel puede afectarse. Una de las enfermedades de piel es la dermatitis actínica, pues al no tener los pigmentos que protegen la piel, los rayos ultravioletas penetran directamente, provocando esta afección y pudiendo llegar al cáncer.

Grandes protagonistas: Muchos gatos blancos han dejado su huella en la escena de Hollywood como grandes protagonistas.