¿Genética o mito? La ciencia revela si el color de su gato define su temperamento

Durante décadas, los amantes de los felinos han alimentado el mito de que el color del pelaje de un gato es una ventana directa a su alma. Se dice que los gatos naranjas son “rebeldes sin causa” y que los gatos negros son los más leales.

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Pero, ¿qué dice realmente la ciencia al respecto? Reportajes recientes analizan si existe una conexión real entre el ADN del color y la conducta.

Uno de los puntos de referencia más importantes en esta discusión es el estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley. Los investigadores Elizabeth A. Stelow, Melissa J. Bain y Felipe H. Kass encuestaron a más de 1,200 dueños de gatos para evaluar los niveles de agresividad y sociabilidad de sus mascotas en situaciones cotidianas, como las visitas al veterinario o el juego en casa.

Los resultados fueron reveladores: las gatas de tres colores (calicó) y las de color carey (negro y naranja mezclados) puntuaron más alto en rasgos de “actitud” e irritabilidad. Por el contrario, los gatos de colores sólidos, como los negros y los grises, fueron reportados como los más tranquilos y dóciles.

El ‘Manual de personalidad’ según el pelaje

Basándose en la observación clínica y los reportes de propietarios, se ha establecido una suerte de guía de temperamentos.

Gatos naranjas: son los “extrovertidos” del mundo felino. Curiosamente, el 80% de los gatos naranjas son machos, lo que podría influir en su comportamiento más audaz y demandante de atención.

son los “extrovertidos” del mundo felino. Curiosamente, el 80% de los gatos naranjas son machos, lo que podría influir en su comportamiento más audaz y demandante de atención. Gatos negros: a pesar de los estigmas históricos, son considerados los más amigables y propensos a convivir bien con otros animales. Suelen ser gatos “de interiores” muy adaptables.

a pesar de los estigmas históricos, son considerados los más amigables y propensos a convivir bien con otros animales. Suelen ser gatos “de interiores” muy adaptables. Gatas tricolores y carey: son famosas por su fuerte personalidad. Al ser casi exclusivamente hembras, algunos expertos sugieren que su comportamiento está ligado a factores hormonales y cromosómicos

son famosas por su fuerte personalidad. Al ser casi exclusivamente hembras, algunos expertos sugieren que su comportamiento está ligado a factores hormonales y cromosómicos Gatos blancos: se les asocia con la timidez. Es vital recordar que muchos gatos blancos con ojos azules poseen un gen de sordera, lo que puede hacer que parezcan distantes o se asusten con facilidad al no percibir sonidos.

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Sin embargo, no todo es genética. Se evidencia un factor psicológico clave: el sesgo de confirmación. Si un dueño cree que su gato naranja será travieso, es probable que preste más atención a sus travesuras y pase por alto sus momentos de calma, reforzando así el estereotipo.

Además, los veterinarios enfatizan que la socialización temprana (entre las 2 y 7 semanas de vida) y el entorno en el que crece el animal tienen un impacto mucho más profundo en su carácter que el color de sus manchas.

Si bien la ciencia admite ciertas correlaciones estadísticas, la personalidad de un gato es un rompecabezas complejo de genética, crianza y experiencias vividas. Al elegir un compañero felino, la recomendación de los expertos es clara: no dejarse llevar solo por el color. Pasar tiempo con el animal, observar cómo interactúa y recordar que, al final del día, cada gato es un individuo único, independientemente de si su pelaje es negro, blanco o de mil colores.