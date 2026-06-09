Ranking de las razas de gatos más tranquilos; ideales para personas que viven solas

En el momento de adoptar a una mascota, muchas personas buscan animales que se adapten fácilmente a la vida en casa y que tengan un comportamiento tranquilo, pues es lo ideal.

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En el caso de los gatos, aunque cada ejemplar tiene una personalidad única, existen algunas razas que suelen destacar por su carácter relajado, sociable y afectuoso, convirtiéndose en una excelente opción para familias, parejas o personas que viven solas.

Los expertos en el comportamiento de estos animales señalan que ciertos gatos tienen una tendencia natural a ser más calmados y tolerantes.

Estas características los hacen ideales para convivir en espacios pequeños, compartir tiempo con niños o incluso adaptarse a hogares donde también viven otros animales.

Cuando los gatos se lamen demasiado puede ser señal de estrés. Foto: Getty Images

Ranking de las razas de gatos más tranquilos

Ragdoll

Este gato se ha ganado una gran popularidad gracias a su temperamento dócil y cariñoso.

De hecho, es conocido por relajarse completamente cuando alguien lo carga en los brazos, una característica que inspiró su nombre. Además, suele disfrutar de la compañía humana y busca constantemente la interacción con sus dueños.

Ragdoll: raza de gato. Foto: Getty Images

British Shorthair

Esta raza de gato destaca por su comportamiento sereno. Su personalidad independiente, pero afectuosa, le permite adaptarse fácilmente a distintos estilos de vida.

Aunque disfruta de la compañía de las personas, también sabe entretenerse por sí mismo sin tener mayores exigencias.

Raza de gato British Shorthair Foto: Getty Images

Persa

Entre los favoritos está esta raza, y es ideal para aquellas personas que buscan un compañero tranquilo. Su ritmo pausado y su preferencia por los ambientes silenciosos lo convierten en un gato adecuado para hogares relajados.

De igual forma, el gato persa es uno de los más amigables y tiene una facilidad muy grande de establecer vínculos cercanos con las personas.

Gato persa. Foto: Getty Images

Maine Coon

Pese a que es considerada una de las razas de gatos más grandes, suele destacar por ser amigable, paciente y muy sociable. Su comportamiento equilibrado le ha permitido ganarse el apodo de “gigante gentil” entre los amantes de los gatos.

Gato Maine Coon Foto: Getty Images

Azul Ruso

Esta raza es valorada por su inteligencia y tranquilidad. Aunque puede mostrarse reservado con desconocidos, suele desarrollar una relación muy cercana con los integrantes de su familia y disfruta de ambientes estables y que no tengan mucho ruido.

Gato Azul Ruso. Foto: Getty Images

Los veterinarios y expertos en los felinos recuerdan que, más allá de la raza, la educación, la socialización temprana y el entorno influyen significativamente en el comportamiento de cualquier mascota.