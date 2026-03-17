Perros por horas: así es el millonario negocio de alquiler de mascotas en Japón

En Japón, especialmente en Tokio, ha surgido un modelo de negocio que desafía por completo la concepción tradicional de “tener” una mascota: el alquiler de perros por horas.

Esta práctica, que permite a los ciudadanos pasear o jugar con ejemplares de razas exclusivas sin la responsabilidad de una adopción permanente, se ha consolidado como una respuesta comercial a la soledad urbana y a las estrictas limitaciones de espacio en las viviendas japonesas.

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Para muchos habitantes de Tokio, tener una mascota propia es un lujo logístico imposible de alcanzar. Gran parte de los contratos de arrendamiento en la capital prohíben estrictamente la presencia de animales, y el tamaño reducido de los apartamentos dificulta el bienestar de razas medianas o grandes.

En este contexto, establecimientos dedicados al alquiler canino ofrecen una alternativa. Según datos reportados por usuarios y registros comerciales de años recientes, más específicamente de 2019, los clientes pueden acceder a diversas modalidades: desde permanecer en el local acariciando a los animales hasta llevarlos a parques cercanos. Las tarifas reportadas oscilan entre los 950 yenes, traducido al peso colombiano serían unos 22.000 pesos por media hora de juego, hasta los 3.600 yenes, es decir 85.000 pesos colombianos por una hora de paseo exterior.

Este fenómeno no es aislado, sino que opera bajo una lógica similar a la industria de los “humanos de alquiler” (servicios donde se contratan actores para interpretar roles de amigos o familiares). Japón enfrenta una crisis de aislamiento social y un debilitamiento de las estructuras familiares tradicionales, lo que ha convertido a la conexión emocional en un producto transaccional.

Expertos en sociología sugieren que el servicio cumple dos funciones críticas:

Alivio inmediato de la soledad: Provee el beneficio terapéutico del contacto animal sin las obligaciones financieras o legales a largo plazo. Mantenimiento de estatus: El alquiler de razas costosas permite a ciertos usuarios proyectar una imagen de equilibrio y éxito personal en sus círculos sociales o redes digitales.

El vacío legal y el bienestar animal

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A pesar de su popularidad, la práctica no está exenta de críticas. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han manifestado su preocupación por lo que consideran una “cosificación” del ser vivo. Si bien los establecimientos deben estar registrados bajo la Ley de Bienestar Animal de Japón, los críticos señalan que no existen regulaciones específicas para proteger la estabilidad emocional de un perro sometido a una rotación constante de extraños.

La falta de un vínculo estable y el estrés de ser manipulado por diferentes personas diariamente son los principales puntos de fricción. Aunque el país se encuentra en un proceso de transición hacia una legislación más proteccionista, por ahora, el bienestar de estos ejemplares depende mayoritariamente de la ética interna de cada empresa prestadora del servicio.

La oferta ya no se limita únicamente a individuos. Empresas e instituciones en Japón han comenzado a contratar estos servicios para sesiones de bienestar corporativo, buscando reducir el estrés de sus empleados, o para llevar compañía a residencias de adultos mayores. Este modelo evidencia una brecha cultural: mientras en Occidente el perro es visto mayoritariamente como un miembro inamovible de la familia, en Japón su rol está evolucionando hacia un servicio de acompañamiento a la carta.