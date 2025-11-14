“Vivir en arriendo en lugar de comprar una casa es solo para gente con inteligencia financiera”: experto en finanzas

Comprar una vivienda ha sido un tema que se ha vuelto recurrente entre los jóvenes e inversores, que buscan poner sus activos en un patrimonio que pueda tener rentabilidad a largo plazo y que también les pueda generar estabilidad. En Colombia, la tarea se ha complicado más en los últimos años dada la poca disponibilidad de subsidios del Gobierno y la reducción de beneficios.

Sin embargo, siempre ha existido una discusión frente a la idoneidad de comprar casa o de vivir en arriendo y de si esto representa una ventaja financiera o un problema. Un reciente experto en la compra de vivienda se refirió al tema.

Comprar vivienda es el sueño de millones de personas. | Foto: Agencia 123rf

Se trata del abogado y divulgador, Andrés Milán, de origen español y quien a través de su cuenta de TikTok respondió la pregunta de si es mejor inversión comprar vivienda o vivir en arriendo. Aseguró que vivir en alquiler “es solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio”.

Indicó que, en principio, no todo el mundo tiene la capacidad ni económica ni emocional para mantener una inversión de tal magnitud como lo es la de las inversiones a largo plazo, sin ceder la tentación de disponer del dinero.

Esto es lo que hablan los expertos. | Foto: Getty Images

Dijo además que en lugar de pagar una entrada para comprar una casa, es mejor invertir ese dinero en otros activos que generen más rendimiento.

El experto también indica que las personas no aplican esta lógica en el día a día por falta de conocimientos e inversión y que, además, la psicología sigue teniendo un peso en las inversiones, pues muchos ven mejor la estabilidad que aporta una casa en propiedad, por encima de un cálculo financiero.

Tenga en cuenta lo que debe saber sobre las finanzas e inversiones. | Foto: 123RF