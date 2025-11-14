Suscribirse

Economía

Incertidumbre en puertos tras compleja relación entre Petro y Trump: “Estamos más cerca de EE. UU. que el mismo México”

La ubicación estratégica del Puerto de Barranquilla permite una comercialización más “cómoda” con EE. UU.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 11:47 a. m.
Este es el puerto de Barranquilla, uno de los más importantes del país.
Este es el puerto de Barranquilla, uno de los más importantes del país. | Foto: Procolombia / A.P.I

Desde hace poco más de un año, las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, y el colombiano, presidido por Gustavo Petro, se han deteriorado tras varios ataques de parte y parte entre los jefes de Estado. De hecho, hace algunas semanas, el país norteamericano decidió incluir en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, al presidente Petro, el primero en la historia de Colombia de pertenecer a este listado.

Tras una amenaza latente de mayores aranceles o de sanciones económicas por parte de EE. UU., son cientos los empresarios que han elevado su preocupación por el posible deterioro de sus negocios en caso de que se hagan efectivas las sanciones.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump han tenido una relación cada vez más problemática. | Foto: Presidencia y Getty Images

Los puertos, que son claves en los procesos de exportación e importación de mercancías, son uno de los actores que reciben esta incertidumbre.

SEMANA habló con Lucas Ariza, director Asoportuaria, el gremio que representa a los puertos marítimos y fluviales ubicados a lo largo del río Magdalena, quien se refirió a la reciente situación y la preocupación que hay en este negocio.

Contexto: La mitad del acero de los edificios y el maíz que alimenta granjas entra por Barranquilla: las cifras de su puerto
El puerto de Barranquilla es uno de los más importantes del país.
El puerto de Barranquilla es uno de los más importantes del país. | Foto: ProBarranquilla/ A.P.I

Antes de mencionar los temas que preocupan, Ariza se refirió a la importancia de la relación de Colombia con EE. UU., dada la conectividad.

“Estamos más cerca de la costa este de EE. UU. que el mismo México. Es decir, son menos millas náuticas desde Barranquilla a Miami, que desde los puertos de México a Miami. Es la gran oportunidad de poder atraer inversión, generar empresas, empresas que pagan impuestos y contratan gente y que formalizan la economía”, indicó.

Contexto: Reforma tributaria ajustada: lo que quitan y ponen para que recaude $ 16,3 billones

Respecto al impacto que ha tenido el deterioro de las relaciones, el directivo aseguró que aunque hay optimismo por la oportunidad que hay en materia empresarial, sí existe una incertidumbre creciente por las rencillas diplomáticas.

“No son positivas porque hay empresas colombianas, que ante esa situación dicen: ‘Hombre, no podemos dejar todos los huevos en la misma canasta’, y deciden buscar otros países en donde poner plantas alternativas y esas son inversiones que dejan de llegar a Colombia y se hacen en otros países en Centroamérica”, indicó.

El puerto de Barranquilla es uno de los más importantes del país.
Hay una gran incertidumbre en el negocio de exportaciones e importaciones en Colombia. | Foto: ProBarranquilla/ A.P.I

Adicionalmente, aseguró que pese a esa situación, Colombia tiene todo el potencial, dado que el talento humano y los trabajadores se destacan por encima de los países cercanos. Además, Barranquilla también cuenta con gran espacio para acoger nuevas industrias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. publica primeras imágenes del portaviones más grande del mundo llegando al Caribe: Régimen de Maduro enciende las alarmas

2. Edward Porras expuso suceso paranormal en terminal de Bogotá; contó escalofriantes detalles: “Cada fin de semana”

3. Reabrió el Gobierno de Estados Unidos y esto pasó con los pagos del seguro social: lo que deben saber los beneficiarios

4. Atlético Nacional le abre camino a James Rodríguez: ídolo del club lo quiere fichar y lo aceptó

5. Ideam pronosticó cómo estará el clima durante este viernes, 14 de noviembre: habrá lluvias y tormentas eléctricas en estas zonas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PuertosBarranquillaMéxicoPetroTrump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.