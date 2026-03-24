El detalle que no debe descuidar en el puerto de carga del celular porque podría afectar la duración de la batería

Los teléfonos celulares, al ser uno de los dispositivos más utilizados en la vida diaria, pueden afectar la productividad cuando presentan fallas. A través de ellos, los usuarios se comunican, acceden a información y se entretienen mediante plataformas de streaming, por lo que cualquier inconveniente impacta su uso habitual.

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En muchos casos, estas fallas están relacionadas con problemas de conexión, especialmente en los puertos. Es decir, al conectar el cargador u otro accesorio, el dispositivo no lo reconoce. Esto lleva a pensar que se trata de un daño en el cable o incluso en el hardware, lo que podría derivar en reparaciones costosas. Sin embargo, no siempre es así: en ocasiones, la causa es tan simple como la acumulación de polvo que interfiere en el funcionamiento adecuado del equipo.

Este problema suele pasar desapercibido hasta que comienzan a aparecer fallas como las mencionadas, aunque sus efectos pueden ser más relevantes de lo que muchos usuarios imaginan.

Los puertos de un smartphone, especialmente el de carga (ya sea USB-C o Lightning), están diseñados para ser compactos y precisos. Esta característica los hace vulnerables a la acumulación de pequeñas partículas que ingresan con facilidad, sobre todo cuando el dispositivo se guarda en bolsillos, maletas o bolsos.

Este fenómeno suele pasar desapercibido hasta que comienzan a aparecer fallas en la carga o en la conexión de accesorios. Foto: Getty Images

La pelusa de la ropa, combinada con el polvo ambiental, puede compactarse en el interior del puerto y formar una especie de “tapón” que impide el contacto adecuado entre el cable y los conectores internos.

En este sentido, se trata de uno de los componentes más expuestos al entorno. Incluso en el bolsillo o en una maleta, puede acumular suciedad con facilidad. Por ello, es importante saber cómo manipularlo correctamente, evitar que las partículas se introduzcan más y retirarlas a tiempo.

Los usuarios pueden hacer una limpieza de los puertos del móvil desde su casa. Foto: Getty Images

Para una limpieza rápida en casa, se puede utilizar un palillo de madera. Gracias a su forma delgada, permite acceder a esta zona reducida y retirar la suciedad sin necesidad de desmontar el dispositivo.

Es fundamental realizar la limpieza con el teléfono apagado, en un lugar bien iluminado y con movimientos suaves, evitando ejercer presión. De esta manera, se puede eliminar la suciedad y recuperar el correcto funcionamiento del puerto de carga.