¿Por qué nunca debe limpiar sus pantallas con limpiavidrios? El error común que estaría dañando su celular y televisor

En la vida cotidiana, las pantallas se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Desde el celular hasta el computador o la tablet, estos dispositivos acompañan a millones de personas en el trabajo, el estudio y el entretenimiento. Sin embargo, pocas veces se presta atención al cuidado de uno de sus componentes más importantes: la pantalla.

El mejor método para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva, sin rayarla ni mancharla

Al ser la parte más visible del dispositivo, también es una de las más delicadas y costosas de reparar. Un golpe, una caída o incluso una limpieza inadecuada pueden afectar su funcionamiento, generar manchas, rayones o disminuir la calidad de la imagen. Por eso, mantenerla en buen estado no es solo una cuestión estética, sino también de durabilidad.

El uso de protectores, fundas adecuadas y una limpieza frecuente con productos apropiados puede evitar daños innecesarios. Aun así, muchos usuarios cometen el error de utilizar limpiavidrios para eliminar la suciedad acumulada, aunque, según expertos, no es el producto más adecuado para estos casos.

Limpiar la pantalla es fundamental antes de colocar un protector. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, limpiar pantallas con limpiacristales puede resultar perjudicial, aunque parezca lógico. Las pantallas modernas cuentan con capas protectoras muy finas, como las oleofóbicas e hidrofóbicas, que mejoran la experiencia de uso y reducen la aparición de huellas.

Sin embargo, los limpiadores comunes contienen químicos agresivos, como alcohol o amoníaco, que pueden deteriorar estas capas. Estos productos no distinguen entre la suciedad y la protección, por lo que terminan afectando la superficie de la pantalla. Esto aplica tanto para televisores como para celulares y computadores.

Para una limpieza adecuada, se recomienda utilizar un paño seco o de microfibra para retirar el polvo, o recurrir a productos específicos que se consiguen en tiendas de tecnología. También puede emplearse una mezcla suave de agua destilada con alcohol isopropílico, aplicada siempre sobre un paño y nunca directamente sobre la superficie.

La pantalla se debe limpiar de de forma adecuada para evitar dañarla. Foto: Getty Images

En el caso del celular, es fundamental evitar productos agresivos que puedan deteriorar su recubrimiento. Para el computador, se aconseja no usar exceso de agua ni objetos como esponjas o telas ásperas, ya que pueden rayar la superficie.

La mejor opción es utilizar materiales suaves y productos diseñados especialmente para pantallas, garantizando así su buen estado y mayor vida útil.