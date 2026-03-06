El mejor método para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva, sin rayarla ni mancharla

Los dispositivos electrónicos se han convertido en elementos clave en el hogar, especialmente para el entretenimiento, la limpieza y la preparación de alimentos. Para muchas personas, la evolución de estos aparatos ha sido una gran ayuda, ya que facilitan las tareas cotidianas, optimizan el tiempo y aumentan la productividad.

Con el paso de los años, la tecnología ha permitido crear equipos que cumplen altos estándares de seguridad y ofrecen un amplio catálogo de funciones para satisfacer diferentes necesidades. Esto ha hecho que en el mercado exista una gran variedad de dispositivos diseñados para múltiples usos. Sin embargo, hay algunos que no pasan de moda, como el televisor, que continúa siendo uno de los aparatos más presentes no solo en los hogares, sino también en empresas, oficinas y espacios públicos.

Hoy en día existen televisores de distintos tamaños, marcas y modelos. Por esta razón, al momento de comprar uno, los usuarios suelen fijarse en aspectos como el rendimiento, el software, las funciones y las características técnicas. No obstante, más allá de la elección del modelo, hay un aspecto que muchas personas suelen olvidar con el tiempo: realizar una correcta limpieza de la pantalla.

Esta práctica es importante porque las pantallas, especialmente las de dispositivos como celulares, tablets y computadores, se tocan constantemente a lo largo del día. Además, estas superficies pueden acumular polvo, suciedad e incluso bacterias, debido a su uso frecuente y a que suelen transportarse o manipularse en distintos entornos.

Sin embargo, más allá de limpiarlas, el verdadero reto está en utilizar el método adecuado para evitar daños que puedan afectar el funcionamiento del dispositivo a largo plazo. De acuerdo con las recomendaciones publicadas por Samsung en su página web, existen algunos pasos sencillos que ayudan a mantener la pantalla en buen estado, y la mayoría de los materiales necesarios suelen estar disponibles en casa.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que no todas las manchas visibles en la pantalla indican un problema del televisor. Si observa una marca cuando la pantalla está negra o apagada, es posible que se trate simplemente de suciedad o de algún objeto extraño en la superficie externa. En estos casos, intentar limpiarla de forma apresurada o con productos inadecuados podría provocar daños en el panel.

Antes de limpiar el televisor, es importante tener en cuenta tres recomendaciones básicas:

Revise las instrucciones del fabricante: Cada modelo puede tener indicaciones específicas para su limpieza, por lo que lo más recomendable es seguir las instrucciones del manual.

Cada modelo puede tener indicaciones específicas para su limpieza, por lo que lo más recomendable es seguir las instrucciones del manual. Apague el televisor y desconéctelo: Esto no solo evita posibles accidentes, sino que también permite identificar con mayor facilidad el polvo o las manchas. Igualmente, nunca se debe manipular el cable de alimentación con las manos mojadas.

Esto no solo evita posibles accidentes, sino que también permite identificar con mayor facilidad el polvo o las manchas. Igualmente, nunca se debe manipular el cable de alimentación con las manos mojadas. No rocíe líquidos directamente sobre la pantalla: El agua u otros líquidos pueden filtrarse en el interior del dispositivo y causar daños en sus componentes.

Ahora, para limpiar correctamente la pantalla, lo más recomendable es utilizar un paño suave y seco, preferiblemente de microfibra o franela. Este tipo de tela es lo suficientemente delicado para evitar rayones en la superficie.

También es aconsejable destinar un paño exclusivamente para limpiar el televisor, evitando usarlo para otras superficies del hogar. De esta manera se reduce el riesgo de que se acumulen partículas de polvo o residuos que puedan rayar o manchar la pantalla.

Por otro lado, es importante evitar el uso de toallas de papel, trapos ásperos, esponjas o cepillos, dado que pueden causar rayones o dejar residuos. Asimismo, las pantallas LCD suelen ser delgadas y flexibles, por lo que no se debe aplicar presión excesiva durante la limpieza.

Uno de los errores más comunes es utilizar limpiadores de ventanas u otros productos domésticos. Aunque muchas personas creen que limpiar la pantalla es similar a limpiar un vidrio, lo cierto es que estos productos pueden dañar el panel.

Sustancias como alcohol, benceno, amoníaco, jabón o polvos de limpieza pueden afectar la superficie de las pantallas LCD, que son especialmente sensibles. El uso de estos químicos puede provocar manchas permanentes o deterioro en la calidad de la imagen, por lo que los expertos recomiendan evitarlos.