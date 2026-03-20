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Pedro Sánchez anuncia un amplio paquete económico, que incluye la congelación temporal de los alquileres en España

El presidente español despliega su plan de ayuda tras la guerra en Irán. “Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias”, dijo.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 8:05 a. m.
El presidente español, Pedro Sánchez
El presidente español, Pedro Sánchez Foto: Getty Images

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el viernes un plan de 80 medidas por 5.000 millones de euros (5.780 millones de dólares) para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que incluirá la “reducción drástica” de los impuestos sobre la energía.

“Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias”, declaró el dirigente socialista tras un consejo de ministros que aprobó las medidas, entre ellas la rebaja del IVA sobre el gas y los carburantes, lo que debería permitir abaratar los precios en las gasolineras hasta 30 céntimos de euro por litro.

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“Ningún plan por ambicioso que sea podrá neutralizar las miserias de esta guerra”, concluyó Sánchez Foto: Getty Images

El paquete también prevé la reducción del 60% en los impuestos sobre la electricidad, así como una bajada del IVA sobre la electricidad del 21% al 10%.

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“Vamos a dar una ayuda directa de 0,20 euros por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país, y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes”, continuó.

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Por otro lado, Sánchez anunció que su Ejecutivo aprobó un decreto que prevé una “congelación temporal” de los alquileres en el país, una medida objeto de una dura negociación con su socio minoritario de gobierno, la plataforma de extrema izquierda Sumar, y que aún debe ser refrendada por el Parlamento.

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El paquete también prevé la reducción del 60% en los impuestos sobre la electricidad, así como una bajada del IVA sobre la electricidad del 21% al 10%. Foto: Getty Images

Sánchez explicó que el decreto se lleva a aparte porque es consciente que no tiene las mayorías parlamentarias. Pero que aún así, lo intentará: “la vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos y para el gobierno de coalición progresista”. Agregó que los españoles tienen el mayor escudo social de la Unión Europea.

Estas medidas “evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí, al menos, los harán menos erosivos y algo más llevaderos”, agregó Sánchez.

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La energía, uno de los ejes

El presidente Sánchez explicó que el fondo de la crisis es enérgetica. “Una parte importante del problema está en el gas y en el petróleo. El gas ha marcado el precio de la luz en España un 15% del tiempo. Si lo contraponemos con otros países, en Italia ha sido del 90% y de Alemania el 40%. Lo que venga nos va a afectar, pero significa que si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir mejor”.

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“Nosotros apostamos por las energías autóctonas, que son las renovables. Al no avalar esta guerra, el Gobierno va a proteger a nuestro sector, como hicimos durante la pandemia. Como siempre que los españoles lo han necesitado”, agregó.

“Ningún plan por ambicioso que sea podrá neutralizar las miserias de esta guerra”, concluyó.

*Con información de AFP