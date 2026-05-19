Imputan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por formar parte de una organización criminal y otros dos delitos en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, está siendo investigado por tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos, durante la pandemia de covid-19, anunció este martes la Justicia española.

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Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es imputado formalmente.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dijo que convocó al exjefe del Gobierno el próximo 2 de junio para interrogarlo sobre “el rescate de la compañía aérea Plus Ultra”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, flanqueado por el expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero (derecha). Foto: AFP

La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de covid-19.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

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Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia de covid-19.

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero. Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

Un agente de la Policía Nacional en el despacho de Zapatero en Ferraz, el 19 de mayo de 2026 en Madrid, España. La UDEF ha registrado el despacho del expresidente, así como otros despachos relacionados con él, como el de la empresa de sus hijas. Foto: Europa Press via Getty Images

Se han allanado las oficinas del exjefe de gobierno y las empresas de sus hijas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España.

La oposición conservadora incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del Gobierno en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Actualmente, José Luis Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

El ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. Foto: AP Photo/Juan Karita

La sede de Plus Ultra está en Madrid, pero la compañía tiene entre sus principales accionistas a empresarios venezolanos, que según la derecha española son próximos al régimen del derrocado dictador, Nicolás Maduro.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero muestra que la “derecha le tenía muchas ganas” y considera que el Gobierno “cada vez lo tiene más difícil” si no enfrenta tanto la corrupción como la “guerra sucia judicial”.