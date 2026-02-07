MUNDO

Delcy Rodríguez se reunió con un expresidente español que ha liderado negociaciones entre el régimen chavista y la oposición

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, también participó en la reunión.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 7:43 p. m.
Ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (izq.), la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez
Ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (izq.), la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó su compromiso con la “unidad nacional” y la "estabilidad tras la reunión mantenida con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió en la casa presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores.

“Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República”, publicó Rodríguez en redes sociales.

En el encuentro del viernes estuvo también presente el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y y hermano de la dirigente, Jorge Rodríguez, según las imágenes difundidas por la Presidencia venezolana y por la televisión pública VTV.

La Presidencia venezolana indicó que Rodríguez recibió a Zapatero “como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país”.

Además, recuerda que Zapatero participó en una jornada del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz acompañado del coordinador general de esta iniciativa, Ernesto Villegas Poljak. El programa fue lanzado por la propia Delcy Rodríguez el 23 de enero.

“El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz fue concebido con espíritu patriota y anticolonialista, y orientado a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político en el país”, ha resaltado la Presidencia venezolana.

El propio Zapatero destacó el viernes que ve el mejor ambiente en Venezuela “de los últimos diez años” y aseguró que tiene “una gran confianza” en Delcy Rodríguez.

José Luis Rodríguez Zapatero (izq.), a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores
José Luis Rodríguez Zapatero (izq.), a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores Foto: AFP

“Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”, declaró Zapatero a los medios desde Caracas, donde se ha reunido también con representantes de la oposición.

“Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales”, agregó el expresidente español.

Desde hace una década, el expresidente socialista ha participado en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición y, según el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel crucial en la liberación de presos políticos.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

Precisamente el pasado jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad y en primera lectura una ley de amnistía que permita dar pasos “decisivos” (en palabras de Delcy Rodríguez) hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder, tras su captura en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

