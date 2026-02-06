La líder opositora venezolana María Corina Machado considera que Venezuela podría celebrar elecciones presidenciales en un plazo de nueve a diez meses, siempre que se inicie formalmente un proceso de convocatoria y se garantice un sistema electoral verificable. Así lo afirmó en declaraciones recogidas por el medio estadounidense Politico, en las que sostuvo que el país cuenta con las condiciones sociales y políticas mínimas para organizar una consulta auténticamente democrática.

Machado subrayó que su cálculo se basa en la viabilidad de implementar un modelo de votación manual, elemento que, a su juicio, permitiría devolver confianza al sistema electoral. “Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual podría completarse en nueve o diez meses. Pero bueno, eso depende de cuándo se empiece”, señaló en la entrevista.

Según Politico, la dirigente opositora aclaró que aún no existe un cronograma definido ni acuerdos cerrados sobre fechas o procedimientos, y que tampoco ha sostenido conversaciones detalladas con el expresidente estadounidense Donald Trump sobre un calendario electoral concreto. En ese sentido, enfatizó que los tiempos dependerán de cuándo se active oficialmente la preparación del proceso y del compromiso de los actores involucrados.

María Corina Machado durante una rueda de prensa en Washington. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

El medio resalta que las declaraciones de Machado se produjeron poco después de un encuentro breve con Trump el pasado 16 de enero, una reunión que, de acuerdo con Politico, sirvió para limar tensiones surgidas meses atrás. En ese periodo, el entonces mandatario estadounidense había expresado reparos frente a la posibilidad de que Machado encabezara un eventual gobierno de transición.

Tras ese acercamiento, la dirigente opositora destacó que la oposición venezolana mantiene una dirección política legítima y un respaldo ciudadano significativo. En su lectura, las condiciones sociales para un cambio político ya están dadas, aun cuando el escenario institucional siga siendo incierto.

El contexto político venezolano ha cambiado de forma abrupta desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar estadounidense. Politico detalló que, tras ese episodio, el poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada en su condición de segunda al mando durante el gobierno de Maduro.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Desde entonces, la administración interina ha iniciado contactos con Washington y acordado la reanudación de las ventas de petróleo venezolano. Además, según el medio estadounidense, el nuevo Ejecutivo ha comenzado a liberar personas detenidas, una medida que incluye tanto a ciudadanos venezolanos como extranjeros y que ha sido interpretada como un gesto de distensión.

En paralelo, Politico reportó que Trump ha sugerido la posibilidad de impulsar conversaciones entre la oposición y el gobierno interino encabezado por Rodríguez, con el objetivo de definir el rumbo político del país y poner fin a un prolongado ciclo de confrontación. El exmandatario planteó la idea de “juntar” a ambas partes para establecer un marco de diálogo que permita avanzar hacia la estabilización.

Machado, por su parte, insistió en que la clave del momento actual radica en la movilización ciudadana y en la disposición de la sociedad venezolana a participar en un proceso electoral genuino. Su optimismo respecto a unos comicios en menos de un año, según explicó a Politico, responde a la convicción de que existe una cultura democrática capaz de sostener una transición ordenada si se abren las condiciones adecuadas.