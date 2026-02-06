Mundo

María Corina Machado revela cuándo podrían ser las próximas elecciones en Venezuela. La fecha sorprende

Las declaraciones llegan en medio de la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro y los contactos del gobierno interino con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 12:36 a. m.
María Corina Machado. AFP
María Corina Machado. AFP Foto: AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado considera que Venezuela podría celebrar elecciones presidenciales en un plazo de nueve a diez meses, siempre que se inicie formalmente un proceso de convocatoria y se garantice un sistema electoral verificable. Así lo afirmó en declaraciones recogidas por el medio estadounidense Politico, en las que sostuvo que el país cuenta con las condiciones sociales y políticas mínimas para organizar una consulta auténticamente democrática.

Machado subrayó que su cálculo se basa en la viabilidad de implementar un modelo de votación manual, elemento que, a su juicio, permitiría devolver confianza al sistema electoral. “Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual podría completarse en nueve o diez meses. Pero bueno, eso depende de cuándo se empiece”, señaló en la entrevista.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Según Politico, la dirigente opositora aclaró que aún no existe un cronograma definido ni acuerdos cerrados sobre fechas o procedimientos, y que tampoco ha sostenido conversaciones detalladas con el expresidente estadounidense Donald Trump sobre un calendario electoral concreto. En ese sentido, enfatizó que los tiempos dependerán de cuándo se active oficialmente la preparación del proceso y del compromiso de los actores involucrados.

María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington
María Corina Machado durante una rueda de prensa en Washington. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

El medio resalta que las declaraciones de Machado se produjeron poco después de un encuentro breve con Trump el pasado 16 de enero, una reunión que, de acuerdo con Politico, sirvió para limar tensiones surgidas meses atrás. En ese periodo, el entonces mandatario estadounidense había expresado reparos frente a la posibilidad de que Machado encabezara un eventual gobierno de transición.

Estados Unidos

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

Mundo

Colombia aplicará aranceles de respuesta a Ecuador, a pesar de diálogos entre cancilleres

Estados Unidos

Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

Deportes

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Mundo

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

Mundo

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Deportes

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Mundo

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Mundo

Jorge Rodríguez regañó a diputados chavistas por no aplaudir tras discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela

Mundo

Lula cambia su postura sobre regreso de Nicolás Maduro a Venezuela y sorprende con nuevas declaraciones

Tras ese acercamiento, la dirigente opositora destacó que la oposición venezolana mantiene una dirección política legítima y un respaldo ciudadano significativo. En su lectura, las condiciones sociales para un cambio político ya están dadas, aun cuando el escenario institucional siga siendo incierto.

La cruzada por la democracia de María Corina Machado y otras seis noticias internacionales de la semana

El contexto político venezolano ha cambiado de forma abrupta desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar estadounidense. Politico detalló que, tras ese episodio, el poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada en su condición de segunda al mando durante el gobierno de Maduro.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Desde entonces, la administración interina ha iniciado contactos con Washington y acordado la reanudación de las ventas de petróleo venezolano. Además, según el medio estadounidense, el nuevo Ejecutivo ha comenzado a liberar personas detenidas, una medida que incluye tanto a ciudadanos venezolanos como extranjeros y que ha sido interpretada como un gesto de distensión.

En paralelo, Politico reportó que Trump ha sugerido la posibilidad de impulsar conversaciones entre la oposición y el gobierno interino encabezado por Rodríguez, con el objetivo de definir el rumbo político del país y poner fin a un prolongado ciclo de confrontación. El exmandatario planteó la idea de “juntar” a ambas partes para establecer un marco de diálogo que permita avanzar hacia la estabilización.

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Machado, por su parte, insistió en que la clave del momento actual radica en la movilización ciudadana y en la disposición de la sociedad venezolana a participar en un proceso electoral genuino. Su optimismo respecto a unos comicios en menos de un año, según explicó a Politico, responde a la convicción de que existe una cultura democrática capaz de sostener una transición ordenada si se abren las condiciones adecuadas.

Más de Mundo

x

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

Gusatvo Petro Daniel Noboa

Colombia aplicará aranceles de respuesta a Ecuador, a pesar de diálogos entre cancilleres

AFP

María Corina Machado revela cuándo podrían ser las próximas elecciones en Venezuela. La fecha sorprende

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

x

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

The Economist alerta sobre la política de erradicación del gobierno Petro.

“Esfuerzo inútil”: la dura crítica de ‘The Economist’ a la política antidrogas del Gobierno Petro

Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía

La promesa de Jorge Rodríguez que llena de ilusión a familiares de presos políticos en Venezuela

Super Bowl Clima

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y secretario de Estado, Marco Rubio

Bolivia busca establecer embajadores con EE. UU. tras 18 años, pero no quiere perder a otro aliado clave

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

Noticias Destacadas