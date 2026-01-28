Mundo

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez y asegura que “nadie tiene confianza” en ella

La líder opositora aseguró que a la presidenta interina “se le acabaron las opciones”, y por eso está colaborando con EE. UU.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 10:36 p. m.
María Corina Machado arremetió nuevamente contra Delcy Rodríguez.
María Corina Machado arremetió nuevamente contra Delcy Rodríguez. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda este miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero.

“Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”, dijo Machado a periodistas tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Lo que pasa es que se le acabaron las opciones” a la que fue mano derecha de Nicolás Maduro, capturado y exfiltrado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses.

“Ella no ha sido encausada como Maduro”: Marco Rubio dio detalles sobre cómo se gobernará Venezuela y mencionó a Delcy Rodríguez

Ese ataque militar cambió la situación política en Venezuela, cuyo nuevo gobierno emprendió una liberación de presos. Bajo la presión de Estados Unidos, que ha pasado a controlar las ventas del petróleo venezolano, el gobierno de Rodríguez ha reformado la legislación de hidrocarburos.

María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz"
María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz" Foto: El Pais España

Machado declaró su total confianza en el gobierno Trump, a pesar de que la reacción inicial del mandatario republicano fue descartarla a corto plazo para una transición política. “Todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela, así que tenemos que concentrarnos en mirar hacia adelante”, explicó.

Mundo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Estados Unidos

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Estados Unidos

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Estados Unidos

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Estados Unidos

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

Mundo

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Política

Gustavo Petro reaccionó a crítica que le lanzó María Corina Machado por pedir que Maduro no sea juzgado en EE. UU.

Mundo

María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

Mundo

Marco Rubio sostendrá un encuentro con María Corina Machado en Washington

Trump cambió de parecer tras recibir a Machado en la Casa Blanca. La líder opositora le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, que había recogido en Oslo semanas atrás, y que Trump anhelaba. Desde entonces, Machado recibió elogios de Trump, que explicó su deseo de integrarla de alguna forma en una transición a la democracia en Venezuela.

“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar esa transición, Machado contestó: “Nosotros estamos dispuestos y, de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real”.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

“Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos” aseguró. “Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos”.

Rubio recibió a puerta cerrada a la opositora tras una audiencia en el Senado sobre los siguientes pasos a dar respecto a Venezuela.

“Intentamos negociar con Maduro muchas veces”: Marco Rubio dio detalles de los diálogos con el dictador venezolano antes de su captura

El secretario de Estado reiteró que el proceso es a “largo plazo”, y que uno de los objetivos es obligar a Venezuela a reducir la presencia de enemigos de Estados Unidos como Irán, China o Cuba. “Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido (Rodríguez) son claras”, explicó Machado tras el encuentro con Rubio.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Foto de referencia sobre la bandera de Colombia y el petróleo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

X

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Un juez federal en New Hampshire está evaluando si otorga estatus de acción de clase a la demanda interpuesta por la ACLU contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump.

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Wall Street - Indicadores

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez y asegura que “nadie tiene confianza” en ella

.

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

María Corina Machado habló tras diálogo con Marco Rubio

María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

Nicki Minaj ejunto a Donald Trump durante la cumbre en Washington.

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Noticias Destacadas