MUNDO

“Intentamos negociar con Maduro muchas veces”: Marco Rubio dio detalles de los diálogos con el dictador venezolano antes de su captura

El secretario de Estado de los Estados Unidos habló ante el comité de exteriores del congreso y explicó su plan en Venezuela.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 3:44 p. m.
Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela. (Foto AP/J. Scott Applewhite)
Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela. (Foto AP/J. Scott Applewhite) Foto: AP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, acude a una comisión del Senado para explicar el operativo que en medio de bombardeos sobre Caracas terminó el 3 de enero con la detención de Maduro, así como los próximos pasos del gobierno de Donald Trump en el país latinoamericano.

Durante la sesión, Rubio aseguró que se le dieron varias oportunidades a Maduro para salir del país y negociar su salida con él.

“En Venezuela estaba un narcotraficante. Múltiples gobiernos querían el arresto de este hombre (Maduro). Hicimos múltiples intentos para que saliera de manera voluntaria”, dijo.

“Maduro descalificó a María Corina Machado, él (Maduro) perdió unas elecciones que todos reconocen que no fueron legítimas. Él no era confiable. Nada de los avances era posible con Maduro. Todo no será color de rosa”, agregó.

Marco Rubio aseguró que en Venezuela con una recompensa de 50 millones de dólares estaba Maduro encausado, múltiples gobiernos querían el arresto de Maduro y uno de los objetivos de la administración Trump era sacarlo de Venezuela.

“Requiere de planificación de cualquiera amenaza (...) hicimos múltiples intentos, pero con este tipo no se puede llegar a acuerdos, ha llegado a múltiples acuerdos y los ha violados todos”, dijo Rubio.

El secretario de Estado confesó ante el congreso que incluso, Maduro ofreció con Biden que se indultara a sus sobrinos, pidió el perdón de Alex Saab, el hombre del dinero que mantenía el portafolio con Irán”, aseveró.

Marco Rubio dijo que la operación antinarcóticos va a continuar en la región y defendió ante el Senado la operación que terminó con la captura de Maduro: “Estados Unidos y Venezuela están mejor sin Maduro”.

Marco Rubio advierte que Delcy Rodríguez puede “caer como Maduro” luego de que la presidenta desafió a Estados Unidos

“La operación antinarcóticos continúa. La misión específica (captura de Maduro) no se le pudo informar al congreso; podía no haberse dado. La realidad es que hubo filtraciones y esto pudo haber puesto en riesgo la operación”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que espera contar “pronto” con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a la captura de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP/Getty Images

“Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática”, declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esa presencia diplomática permitirá “tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición”, añadió.

Con información de AFP*

