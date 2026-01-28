Alex Saab: exembajador de Estados Unidos en Venezuela dice “que está contando sus días” y ya no tiene a “Maduro para llorarle”

En el complejo ajedrez de poder que hoy se vive en Venezuela, hay una ficha que quedó por fuera: Alex Saab. Así lo concluye el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story.

En una entrevista con SEMANA, el diplomático aseguró que “el hombre está contando sus días”.

“¿Y por qué lo digo? Porque lo que hace Delcy Rodríguez en este momento es consolidar la dictadura y repartirse la torta de Maduro. Álex Saab fue agente de Maduro; de alguna manera, su testaferro; de otra, el hombre que hacía las cosas que él quería hacer. Ahora, Saab está fuera del poder y Delcy ya tiene otro ministro”, agregó.

Ante esta realidad, dice Story, Saab debe estar pensando: “¿Qué hago yo? Porque, si salgo de Venezuela, los gringos pueden capturarme de nuevo”. Según el perdón del presidente Biden, si se involucra en actividades ilegales, ese indulto podría anularse.

“Entonces, no sé si se quedará en Venezuela, si se irá al Medio Oriente, donde tiene su dinero y sus vínculos, o si regresará a Colombia. Pero me imagino que él sabe que sus días están contados. Está fuera del poder y ya no tiene a Maduro para llorarle. Y Delcy Rodríguez, como parte de su consolidación de la dictadura, está repartiendo la torta de Maduro y aislando a quienes podrían enfrentársele”, concluyó.