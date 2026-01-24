¿Donald Trump sacará a Petro de la Lista Clinton luego de su cita en la Casa Blanca? Exembajador responde

SEMANA: ¿Qué tanto cree que pesa el factor Maduro en la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump?

James Story: La lucha antinarcóticos en la región es sumamente importante. Me imagino que el presidente Trump va a pedir un apoyo muy especial en este sentido, pero creo que también es una oportunidad de comenzar de nuevo en una relación muy especial para Estados Unidos, como lo es Colombia, y enfocarnos más bien en cosas de importancia para ambos países. No solo se trata de la agenda antinarcóticos, sino también de una agenda conjunta con oportunidades en comercio y otros asuntos. Obviamente, lo que pasa en Venezuela es sumamente importante para Colombia. También, lo que Colombia puede hacer para ayudarnos en Venezuela es crucial para Estados Unidos. Entonces, me imagino que será una conversación muy profunda. Y me alegra que estén hablando.

SEMANA: El presidente Petro hizo declaraciones muy duras contra el presidente Trump tras la captura de Maduro. No solo criticó la operación, sino que le lanzó varias pullas. ¿Cómo explica este giro tan rápido hacia algo tan amable como la invitación a la Casa Blanca?

J.S.: Yo creo que la llamada fue como un reset. Colombia es muy importante para Estados Unidos. La inteligencia que recibimos de Colombia es de suma importancia para la lucha antinarcóticos de la región. Yo creo que entiendo la razón por la cual el presidente Petro, el presidente Lula y otros estuvieron en desacuerdo con la operación militar del 3 de enero. Y yo allí tengo una pregunta: ¿dónde estuvieron ellos cuando se robaron la elección de julio de 2024? En Venezuela se llegó al punto en el que ya no había Estado, sino un grupo de corruptos y delincuentes robando al pueblo. Eliminar el cáncer de la región es importante. Ahora bien, hay que enfocarnos en el futuro. ¿Vamos a continuar hablando sobre lo que pasó? ¿O podemos comenzar una conversación sobre cómo podemos llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela? Eso aún no ha sucedido y tendría un impacto gigantesco en Colombia.

Exembajador James Story. Foto: cortesía

SEMANA: ¿Esta reunión entre Trump y Petro implica de alguna manera que el Gobierno colombiano pueda mediar hacia una transición a una democracia en Venezuela?

J.S.: Obviamente. No se puede hacer nada en Venezuela sin tener el apoyo de Colombia. Yo fui jefe de antinarcóticos en Colombia y siempre que pienso en la frontera recuerdo el hecho de que el ELN y las Farc la usaron para protegerse. Ahora hay una posibilidad de trabajar de los dos lados de la frontera para enfrentar a los narcoterroristas y obligarlos a pedir la paz. Y eso es algo que el presidente Trump y el presidente Petro quieren ver. En términos de economía, hay elementos cercanos entre Colombia y Venezuela. La exportación de productos agrícolas de Colombia hacia Venezuela es importante. La importación de gas también es relevante. Comenzar de nuevo el flujo de comercio entre los dos países tendría un impacto positivo para ambos.

SEMANA: En este primer año de Trump en el poder ha quedado claro que es un negociador sin igual. ¿Qué cree que el presidente Petro pueda ofrecer en esa cita?

J.S.: El apoyo de la inteligencia sobre los grupos narcoterroristas, el apoyo en la frontera para enfrentar a las Farc y al ELN, y trabajar más en la lucha antinarcóticos dentro de Colombia. El país fue descertificado el año pasado y, obviamente, este resultado era esperado porque la erradicación de cultivos ilícitos realmente no estaba teniendo lugar. Cuando yo era jefe de antinarcóticos en Colombia, de 2010 a 2013, los cultivos ilícitos de hoja de coca eran menos que los de Bolivia o Perú. Llegamos a unas 50.000 hectáreas, pero hoy hay más de 220.000 hectáreas, según la ONU. También me imagino que el presidente Petro pedirá más espacio para el comercio internacional entre los dos países.

SEMANA: Lo que seguramente pedirá es salir de la Lista Clinton. ¿Es posible que Trump le conceda eso?

J.S.: Todo es posible con el presidente Trump porque, como usted acaba de mencionar, es un negociador. Para mí fue sorprendente la inclusión del presidente Petro en esa Lista Clinton. Me imagino que esa va a ser parte de la conversación. También creo que es importante para la democracia en Colombia comenzar a pensar en agosto, tras las elecciones, y en el impacto que la Lista Clinton tiene en la política doméstica del país, que es notable desde mi punto de vista. Entonces, espero que el presidente Trump pueda trabajar con el presidente Petro en construir una relación nueva. Y parte de esta relación nueva sería el retiro de la Lista Clinton.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: ¿A qué se refiere con “notable”?

J.S.: Es notable tener a un presidente de Colombia en la Lista Clinton. Y es notable también que el presidente Petro haya querido entrar en una lucha con el presidente Trump desde sus palabras en las calles de Nueva York. Yo creo que él piensa que esto ayudaría al señor Cepeda y a su movimiento de izquierda en Colombia en las elecciones de este año. Entonces, poner presión de esta forma contra un presidente y contra su movimiento social y político en Colombia puede tener un impacto electoral. Desde mi punto de vista, sería mejor tener elecciones en Colombia sin que el presidente Petro esté en la Lista Clinton y contar con una relación más estrecha y directa con Estados Unidos para que esto no tenga impacto en la política doméstica del país.

SEMANA: ¿Usted cree que Trump buscará o le pedirá a Petro, en su reunión, que asegure elecciones limpias y democráticas en Colombia y que no haya financiación de Venezuela ni intervención de grupos armados?

J.S.: Yo no sé si eso va a ser parte de la conversación o no, porque hace poco tiempo el secretario Rubio mandó una nota a todas las embajadas diciendo que no vamos a tener opiniones sobre las elecciones en otros países. No estoy de acuerdo con la tesis de que no tenemos interés, porque sí lo tenemos. Fue bastante obvio que la senadora Piedad Córdoba tenía vínculos con las Farc y con miembros del Gobierno de Chávez y de Maduro. Es bastante obvio también que Álex Saab estaba utilizando sus redes para apoyar a algunos políticos y que tiene vínculos con personas que se postulan como candidatos a la presidencia este año. El dinero sucio ensucia una elección, y no solo en Colombia. Podemos hablar de Juan Orlando Hernández en Honduras. Yo no estaba de acuerdo con su salida de la prisión porque él estaba involucrado, junto con su hermano, en la exportación de cocaína hacia Estados Unidos. Ahora bien, no sé si eso va a ser parte de la conversación con el presidente Trump. Me imagino que no. Pero tal vez el mensaje más útil que viene del secretario de Estado es que se tengan elecciones limpias y que no involucren dineros sucios. No sé si eso se va a transmitir de forma directa o de una manera más sutil.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

SEMANA: Por último, hablando de Álex Saab, ¿cómo lee lo que se está viviendo en Venezuela? Delcy Rodríguez lo sacó del gabinete.

J.S.: Yo diría lo siguiente: el hombre está contando sus días. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que hace Delcy Rodríguez en este momento es consolidar la dictadura y repartirse la torta de Maduro. Álex Saab fue agente de Maduro; de alguna manera, su testaferro; de otra, el hombre que hacía las cosas que él quería hacer. Ahora Saab está fuera del poder y Delcy ya tiene otro ministro. Me imagino que él está pensando: “¿Qué hago yo? Porque, si salgo de Venezuela, los gringos pueden capturarme de nuevo”. Según el perdón del presidente Biden, si se involucra en actividades ilegales, ese indulto podría anularse. Entonces, no sé si se quedará en Venezuela, si se irá al Medio Oriente, donde tiene su dinero y sus vínculos, o si regresará a Colombia. Pero me imagino que él sabe que sus días están contados. Está fuera del poder y ya no tiene a Maduro para llorarle. Y Delcy Rodríguez, como parte de su consolidación de la dictadura, está repartiendo la torta de Maduro y aislando a quienes podrían enfrentársele.