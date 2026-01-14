Política

Gustavo Petro confirma que la reunión con Donald Trump será el próximo 3 de febrero; un tema clave será el narcotráfico

El mandatario hizo el anuncio en medio de su más reciente consejo de ministros.

Nicolás Méndez Galvis

15 de enero de 2026, 1:29 a. m.
El presidente Gustavo Petro viajará a Washington para la cita.
El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles, 14 de enero, al encuentro que tendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que según dijo será el próximo 3 de febrero. Petro aseguró que uno de los temas claves será el narcotráfico, en los que se referirá al fentanilo y a la cocaína.

El presidente se refirió a esta problemática y dio luces de que buscará explicarle a Trump la lucha que según él ha emprendido en contra de este flagelo y las bandas criminales.

“En esa mesa donde estará el gobierno de Trump y nosotros se van a analizar datos rápidamente —no creo que sea muy larga la reunión— si es cierto lo que dicen en ciertas esferas de Estados Unidos, provenientes muchas de información colombiana”, aseguró el mandatario.

Según Petro ha librado una lucha contra los narcóticos en el país, pero para él eso no sería suficiente. “La cocaína se está mezclando con fentanilo en Estados Unidos, parece que esa mezcla es peor, potencia el efecto del fentanilo de forma más negativa de lo que es. Las cifras que tenemos últimas de Estados Unidos son más o menos 72.000 muertes por año”, dijo Petro.

El mandatario sacó a relucir algunas cifras. Y propuso que en vez de fumigar glifosato preferiría lanzar semillas en el país. Además, insistió en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “El Gobierno de la vida”, reiteró Petro.

Sobre la cita entre Petro y Trump, que sería en la Casa Blanca, en Washington, hasta ahora se conocía que sería la primera semana de febrero. El encuentro se concretó luego de que ambos mandatarios conversaran telefónicamente, a pesar de que durante los últimos meses sostuvieron diferencias públicas a través de redes sociales.

Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: “Voy a llevarle algo”

Ambos se refirieron a esa conversación en términos esperanzadores para las relaciones entre los dos países. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, aseguró Trump.

Por su parte, Petro dijo que hablaron del “desencuentro” que tuvieron sobre la visión de la relación de Estados Unidos con América Latina. “Un uso de América Latina por petróleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional y, por tanto, a la barbarie y a una Tercera Guerra Mundial. Se pondría la paz del mundo en verdadero riesgo y pasaríamos al colapso climático irreversible con la extinción de la vida”, afirmó el mandatario.

Por ahora hay gran expectativa por la conversación que se dará entre ambos, especialmente luego de la operación que realizó Estados Unidos sobre Venezuela y que Petro criticó.

