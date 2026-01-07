Estados Unidos

Donald Trump dice que fue un “gran honor” hablar, vía telefónica, con Gustavo Petro y anuncia encuentro con el mandatario colombiano en la Casa Blanca

Se han alimentado las tensiones entre las dos naciones desde la operación militar estadounidense en Venezuela.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 12:02 a. m.
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la tarde de este miércoles, 7 de enero, en medio del aumento de tensiones, luego de que el colombiano condenara la captura de Nicolás Maduro.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, agregó.

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Petro habla en la Plaza de Bolívar frente a los manifestantes

Las tropas estadounidenses ingresaron a Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos comparecen ahora ante la justicia de Nueva York, señalados de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo.

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.
Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, donde convocó a marchas el 7 de enero. Foto: AFP

Ante la situación, Petro fue uno de los dirigentes que expresó su rechazo y lanzó una contundente crítica a las decisiones de su homólogo, Trump. Auguró que Colombia se defenderá en caso de que se intenten aplicar medidas similares en su territorio, luego de que el mandatario estadounidense insinuara que Petro podría correr la misma suerte que el dictador venezolano.

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

El presidente de Colombia calificó la intervención militar estadounidense como una “barbarie” con la soberanía de Latinoamérica y aseveró que se trató de un ataque de “esclavistas”.

Al mismo tiempo, el líder de izquierda convocó a los ciudadanos este miércoles a que se conglomeraran en las calles “para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos”, y solicitó reuniones de emergencia con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Un experimento digital terminó convertido en un fenómeno global de desinformación.
Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero. Foto: Ian Weber - imagen generada con IA

Incluso, Petro amenazó con volver a tomar las armas —recordando que en su pasado perteneció a un grupo guerrillero— en caso de que Estados Unidos ataque a Colombia.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Colombia ha sido durante años un aliado regional, y uno de los más firmes, con Estados Unidos. No obstante, la posición del actual presidente ha puesto al país en la mira de Trump, quien asegura que por el territorio circula un importante flujo de droga que quiere erradicar.

Desde septiembre del año pasado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacen presencia en el Caribe y en el Pacífico para hacer frente al narcotráfico, bombardeando decenas de embarcaciones —donde han muerto más de 100 personas— bajo el argumento de que estas pertenecían a bandas traficantes.

