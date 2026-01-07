Confidenciales

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Karoline Leavitt respondió a una periodista en medio de una rueda de prensa este miércoles 7 de enero.

Redacción Confidenciales
7 de enero de 2026, 9:03 p. m.
Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: Getty Images

Crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump.

El presidente estadounidense le ha advertido al Gobierno Petro en varias oportunidades sobre una posible operación militar en territorio colombiano, así como sucedió en Venezuela.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió al tema en medio de una rueda de prensa este miércoles, 7 de enero, donde fue abordada con una pregunta.

Una periodista que hacía presencia en el recinto la cuestionó sobre si en algún momento la Fuerza Delta adelantaría una operación en terreno en Colombia, a lo que ella le respondió:

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

"Está escondido": el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: "Calma y respeto"

Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

El llamado de Margarita Rosa de Francisco a Petro, previo al discurso militar que se espera durante las movilizaciones convocadas para hoy

La apuesta del representante Hernando González por las reformas para la educación

Senador demócrata Chuck Schumer critica al Gobierno Trump por falta de garantías sobre operaciones de EE. UU. en Colombia y Cuba

Casa Blanca confirmó que Donald Trump pretende comprar un país

Casa Blanca revela que Trump tiene "varias opciones" para Groenlandia, incluyendo la militar

Esa sería una pregunta muy imprudente para que yo la responda”, dijo Leavitt sin negar o confirmar posibles ataques en el futuro contra Colombia.

La funcionaria habló nuevamente de lo que pasó con el Gobierno Petro.

