Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Crece la tensión entre Estados Unidos y Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump.

El presidente estadounidense le ha advertido al Gobierno Petro en varias oportunidades sobre una posible operación militar en territorio colombiano, así como sucedió en Venezuela.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió al tema en medio de una rueda de prensa este miércoles, 7 de enero, donde fue abordada con una pregunta.

Una periodista que hacía presencia en el recinto la cuestionó sobre si en algún momento la Fuerza Delta adelantaría una operación en terreno en Colombia, a lo que ella le respondió:

“Esa sería una pregunta muy imprudente para que yo la responda”, dijo Leavitt sin negar o confirmar posibles ataques en el futuro contra Colombia.