Política

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump: “El título que me asigna como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”

El mandatario colombiano volvió a atacar a su homólogo estadounidense en redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 8:38 p. m.
Gustavo Petro aseguró que Donald Trump tiene un "cerebro senil".
Gustavo Petro aseguró que Donald Trump tiene un "cerebro senil". Foto: AP / Presidencia

Gustavo Petro, presidente de la República, volvió a atacar al presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de X, asegurando que por su “cerebro senil” le asignó el título de “forajido del narcotráfico”.

En un trino, el presidente reaccionó a la eliminación de varias las alusiones al Cartel de los Soles dentro de la acusación contra Nicolás Maduro. De acuerdo con Petro, la captura del líder del régimen venezolano fue un “secuestro”.

“Siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos. Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘Cartel de los Soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles”, manifestó Petro en X.

Política

Paloma Valencia denuncia ‘fondo paralelo’ en MinIgualdad: contratos por $139.000 millones y miles de contratistas en plena antesala electoral

Política

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

Política

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio dice que Colombia tiene un “Ejército muy capacitado” para defender la soberanía si es atacada por EE. UU.

Política

Fuerte intervención de Colombia ante la OEA en sesión extraordinaria tras bombardeos en Venezuela: “La paz de América Latina y el Caribe está bajo asedio”

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Política

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

Política

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Confidenciales

Representante Carolina Arbeláez pide a Petro desescalar la tensión con EE. UU. y activar canales diplomáticos

Nación

Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

Nación

Gobierno Petro defiende su política antidrogas tras críticas de Trump: “Cerramos el paso al crimen”

En desarrollo...

Más de Política

Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump: “El título que me asigna como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”

Paloma Valencia.

Paloma Valencia denuncia ‘fondo paralelo’ en MinIgualdad: contratos por $139.000 millones y miles de contratistas en plena antesala electoral

Gustavo Petro y Donald Trump

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

La Cancillería colombiana rechazó de forma categórica cualquier amenaza o insinuación de intervención extranjera contra el país.

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio dice que Colombia tiene un “Ejército muy capacitado” para defender la soberanía si es atacada por EE. UU.

Se agudizan las tensiones entre Perú y Colombia en la OEA.

Fuerte intervención de Colombia ante la OEA en sesión extraordinaria tras bombardeos en Venezuela: “La paz de América Latina y el Caribe está bajo asedio”

Maria Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro: termine su mandato y dé un paso al costado.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Donald Trump y Gustavo Petro.

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

En la denuncia dice esto.

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Municipios

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Noticias Destacadas