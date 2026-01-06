Gustavo Petro arremete contra Donald Trump: “El título que me asigna como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”

Gustavo Petro, presidente de la República, volvió a atacar al presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de X, asegurando que por su “cerebro senil” le asignó el título de “forajido del narcotráfico”.

Siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos.



Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un "cartel de los soles", lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la… https://t.co/vM0zrjCNZu — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

En un trino, el presidente reaccionó a la eliminación de varias las alusiones al Cartel de los Soles dentro de la acusación contra Nicolás Maduro. De acuerdo con Petro, la captura del líder del régimen venezolano fue un “secuestro”.

“Siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos. Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘Cartel de los Soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles”, manifestó Petro en X.

