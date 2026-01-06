Política

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

El mandatario colombiano reaccionó al supuesto cambio de postura del país norteamericano frente al Cartel de los Soles.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 7:45 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia/AP

Gustavo Petro, presidente de la República, lanza una nueva crítica a Estados Unidos tras la intervención militar en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Esta vez, reaccionó frente a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de eliminar parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el exlíder del régimen venezolano, sin detalles de lo que era definido como una red de narcotráfico.

A partir de esto, el presidente colombiano cuestionó: “Y si esto es así, ¿por qué me tienen en la lista Ofac a mí y a mi familia?, ¿no que era el testaferro de Maduro en los negocios del narco?”.

El mandatario dijo que el propósito de haberlo incluido dentro de la Ofac era para que “obedezca” al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump, pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar; opinar es libertad, silencio es esclavitud, decía el rubio estadounidense y anarquista —no sé si lo sabía—, gran poeta Walt Whitman”, manifestó.

Petro detalló que leyó al poeta en la cárcel: “Me parecieron odas a la libertad humana individual, emancipatorios en versos. Invitaciones al escape rápido como las líneas de fuga del filósofo francés, maestro de escuela, posmoderno, Gilles Deleuze”.

Luego, saltó a decir: “Somos individualistas audaces y seductores del otro sexo, sabemos bailar muy bien, improvisando para poder alcanzar las estrellas, y en esas, se nos olvida la pareja”.

Finalmente, el presidente colombiano resaltó que somos “libres” y amantes de la “libertad”.

“Somos muy, pero muy libres, y amamos tanto la libertad que hasta nos matamos solo por venganza o por orgullo. Suicidas quizá como pueblo, pero libres a rabiar”, concluyó en su cuenta de X.

El presidente colombiano, tras las declaraciones de Trump en las que no descarta una intervención militar en Colombia, convocó a marchas en todo el país, con el fin de mostrar respaldo a su administración y en defensa de la soberanía nacional.

