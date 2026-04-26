Alcaldía de Bogotá le reclamó a Petro por usar la marca ‘Bogotá’ para hacer “proselitismo político”

El uso de la marca ciudad de Bogotá en una pieza con contenido político desató un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y la administración distrital.

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La controversia se originó luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta de X una imagen promocional de una ciclovía en la capital, acompañada de un mensaje en el que menciona la “Constituyente Popular”.

“Energía vital en las ciclovías de Colombia; constituyente contra la corrupción y por las reformas sociales a favor del pueblo”, escribió el mandatario.

La imagen, de estilo ilustrado, convoca a una rodada el domingo 26 de abril, con salida desde el Parque El Virrey y llegada al Parque de la 93, e incluye el logo de la marca Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, junto a referencias a una “Alianza por la Vida”.

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La publicación provocó una respuesta desde la Alcaldía Mayor. El secretario general, Miguel Silva Moyano, le reclamó al presidente por el uso de la marca institucional en un contexto que calificó como proselitista.

“Presidente, tal vez no lo sepa, pero el uso de la marca Bogotá requiere autorización (Acuerdo 744 de 2019) y en todo caso no puede ser utilizada en piezas de proselitismo político (Ley 1474 de 2011)”, señaló el secretario general.

El Acuerdo 744 regula la identidad visual de la ciudad y establece condiciones para su utilización, mientras que la Ley 1474, conocida como Estatuto Anticorrupción, contempla restricciones frente a la utilización indebida de recursos o elementos institucionales con fines políticos.

Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre el reclamo puntual de la Alcaldía.