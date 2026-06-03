Subsidios para arriendos de más de $1′000.000 en Bogotá: requisitos y paso a paso

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, oficializó una nueva iniciativa que lanzará en los próximos días con la que busca beneficiar a 729 familias ofreciéndoles un subsidio que les otorgará un auxilio mensual de hasta $1.085.561 por 6 meses para el pago de su arriendo de vivienda.

Así puede acceder a “Tu Ruta al Hogar”, el programa de subsidios de vivienda de Bogotá

Esta iniciativa denominada ‘Arrendamiento Temporal Solidario’ hace parte de la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, que busca ser un rescate económico inmediato para proteger la dignidad de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Vanessa Velasco, la secretaria del Hábitat, resaltó la esencia de esta iniciativa que se convierte en el “punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad”.

“Con ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles”, destacó la secretaria Velasco.

Alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria Distrital de Hábitat, Vanessa Velasco Foto: Alcaldía de Bogotá

Requisitos para acceder al subsidio

Es importante precisar que el beneficio busca auxiliar a los sectores menos favorecidos, por lo que la convocatoria está dirigida de manera exclusiva a:

Mujeres y hombres cabezas de hogar mayores de edad.

Que cuenten con ingresos máximos de un salario mínimo mensual vigente.

Que no sean propietarios de vivienda ni hayan recibido previamente subsidios distritales efectivamente aplicados.

Además, para garantizar que las ayudas lleguen a la población que requiere atención urgente, el programa está destinado a los siguientes grupos poblacionales:

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Personas mayores y recicladores de oficio inscritos en el RURO de la UAESP.

Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos 5 años.

Familias pertenecientes a grupos étnicos.

Adultos mayores

Personas mayores de 60 años seguirán siendo parte del Ingreso Mínimo Garantizado, informó Alcaldía de Bogotá

El Distrito tendrá en cuenta criterios como de priorización para seleccionar a los beneficiarios, evaluando condiciones como:

Hogares monoparentales

Cuidadores de las Manzanas del Cuidado

Familias con miembros en condición de discapacidad

Personas en procesos de reincorporación

Jóvenes jefes de hogar (entre 18 y 28 años)

Miembros de la comunidad transgénero

Hogares ubicados en polígonos de revitalización

Hogares con miembros de la fuerza pública, veteranos y caídos en combate en servicio.

Inscripción

La Alcaldía anunció que las inscripciones se realizarán de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026. Los hogares interesados deberán ingresar a la página web de la Secretaría del Hábitat y cargar en formato PDF los siguientes documentos:

Documentos de identidad: Copia legible de las identificaciones de todos los miembros mayores de edad del hogar, consolidadas en un único archivo PDF.

Certificación de ingresos: Certificado laboral vigente o manifestación firmada de ingresos independientes (con expedición no mayor a 30 días), de cada integrante que reciba ingresos, recopilados también en un solo PDF.

Para quienes indican que no registran ingresos, deberán presentar certificación juramentada de no ingresos, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.

Contrato de arrendamiento vigente, cumpliendo con la Ley 820 de 2003.

Recibo de servicios públicos recientes (agua y energía).

Registro fotográfico de la vivienda (fachada e interiores).

Documento que acredite pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados.

Certificación bancaria del arrendatario en donde se realizará el giro de los recursos del subsidio.

Indicar el número de la matrícula inmobiliaria y/o CHIP del inmueble objeto de arrendamiento.

Cerca de 200.000 bogotanos más recibirían subsidios con el cambio en la clasificación social de casi un millón de ciudadanos

La Secretaría Distrital del Hábitat recuerda a toda la ciudadanía que este proceso es completamente gratuito y se realiza de forma directa y sin ningún tipo de intermediarios a través de la página web oficial www.habitatbogota.gov.co o consultando la información en la línea 195.