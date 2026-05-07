Miles de familias en Bogotá podrán aplicar a subsidios distritales de vivienda a través de “Tu Ruta al Hogar”, la estrategia que reúne apoyos para compra, ahorro y mejoramiento de vivienda.

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¿Quiénes pueden acceder a los subsidios de “Tu Ruta al Hogar” ?

La posibilidad de acceder a vivienda propia en Bogotá volvió a tomar fuerza con el lanzamiento de “Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar”.

La estrategia de la Alcaldía Distrital que reúne subsidios, programas de ahorro y apoyos para compra, arriendo y mejoramiento de vivienda dirigidos a miles de familias de la capital.

La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, busca organizar en una sola ruta las distintas ayudas disponibles para hogares que desean comprar vivienda nueva o mejorar la casa donde ya viven.

Según información oficial, el plan contempla más de 9.000 subsidios y apoyos distribuidos en diferentes programas y convocatorias.

Uno de los programas más destacados es “Reactiva tu Compra”, dirigido a familias que ya iniciaron un proceso de adquisición de vivienda, pero que necesitan apoyo económico para completar el cierre financiero.

La Secretaría del Hábitat informó que este componente contará con 2.000 cupos y las familias interesadas deberán acercarse directamente a la sala de ventas del proyecto de vivienda donde realizan el proceso para solicitar la activación del subsidio.

También se encuentra el programa “Ahorro para mi Casa”, enfocado en hogares que aún no han logrado reunir la cuota inicial de una vivienda.

Este subsidio contempla apoyos económicos entregados en pagos mensuales para incentivar el ahorro programado.

¡Tener casa propia en Bogotá ya no será un sueño!

Con la estrategia 'Tu Ruta al Hogar', se busca facilitar el acceso a soluciones de vivienda para miles de familias a través de convocatorias, ferias y subsidios. https://t.co/NLDHjf5SUa — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 5, 2026

Estos son los requisitos para aplicar a los subsidios de vivienda en Bogotá

Entre los requisitos divulgados por el Distrito se encuentra que el jefe del hogar sea mayor de edad y que los ingresos familiares no superen ciertos topes definidos por la administración.

A demás, que ninguno de los integrantes sea propietario de vivienda en el país, salvo excepciones contempladas en la normativa vigente.

La Secretaría Distrital del Hábitat precisó además que algunos programas están dirigidos a hogares vulnerables que requieren ayudas temporales para el pago del arriendo.

En este caso, el esquema denominado “Arriendo Temporal Solidario” está diseñado para familias con ingresos bajos y en condición prioritaria.

Entre las condiciones conocidas se encuentran ser mayor de edad, tener ingresos de hasta un salario mínimo y no ser propietario de vivienda.

El Distrito también incluyó subsidios de mejoramiento de vivienda para familias que ya cuentan con casa propia, pero necesitan adecuaciones o intervenciones locativas.

En estos casos, la vivienda debe estar ubicada en barrios legalizados y cumplir condiciones técnicas establecidas por la Secretaría del Hábitat.

Además, el avalúo del inmueble no puede superar ciertos límites definidos para vivienda de interés social.

Las autoridades distritales señalaron que las convocatorias se desarrollarán entre mayo y junio mediante ferias de vivienda y jornadas de inscripción programadas en diferentes localidades de Bogotá.

14, 15 y 16 de mayo: postulaciones para mejoramiento de vivienda en Engativá.

19 y 20 de mayo: convocatoria de “Ahorro para mi Casa”.

10 y 11 de junio: convocatoria de “Arriendo Temporal Solidario”.

2, 3 y 4 de julio: Gran Feria de Vivienda “Mi Casa en Bogotá”.

La estrategia culminará con una gran feria denominada “Mi Casa en Bogotá”, prevista para julio, en la que se espera reunir constructoras, entidades financieras y hogares interesados en acceder a vivienda propia.

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La administración distrital recomendó a los ciudadanos consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat para verificar requisitos, fechas y documentación exigida.

La información completa de cada convocatoria y los cronogramas de inscripción se encuentran disponibles en el portal oficial del programa “Tu Ruta al Hogar”.