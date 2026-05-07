La celebración del Día de la Madre es una de las fechas con mayor movimiento en materia cultural, gastronómica y turística en el país. Durante ese fin de semana, distintos espacios de Bogotá se prepararán actividades dirigidas a las familias, en una jornada que mezcla entretenimiento, bienestar y encuentros al aire libre.

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En ese contexto, Bogotá tendrá una amplia programación para celebrar el Día de la Madre este 10 de mayo de 2026, con planes que incluyen ciclovía, actividades en Monserrate, experiencias gastronómicas y propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad. Según el Distrito, la capital contará con espacios pensados para “disfrutar en familia y compartir diferentes experiencias durante la fecha”.

Día de la Madre en Bogotá 2026 Foto: x

Uno de los principales planes será la jornada de ciclovía, que funcionará como es habitual durante el domingo y permitirá a los ciudadanos recorrer varios corredores viales habilitados para actividades recreativas y deportivas.

Además, se extendió la invitación para subir a Monserrate, que ha sido uno de los lugares más visitados en esta fecha en años anteriores.

El cerro, reconocido como uno de los principales puntos turísticos y religiosos de la ciudad, espera una alta afluencia de visitantes durante el fin de semana del Día de la Madre. Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación debido al aumento en el flujo de personas.

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Dentro de la agenda cultural, la Alcaldía promueve el show del arpista francés Emmanuel Ceysson, arpa principal de la Filarmónica de Los Ángeles, quien será el solista invitado en el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia el domingo. Se llevará a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y será un evento con boletería.

Por otra parte, la oferta gastronómica también tendrá un papel relevante. De acuerdo con información conocida sobre diferentes establecimientos de la ciudad, varios restaurantes y hoteles prepararon brunches especiales, cenas y experiencias enfocadas en compartir en familia.

Este fin de semana, la capital ofrecerá una variada programación cultural pensada para todo tipo de público. Foto: Getty Images

Adicionalmente, las plataformas digitales y redes sociales también han servido como vitrina para convocar planes durante el Día de la Madre. En aplicaciones como TikTok y YouTube Shorts, usuarios y creadores de contenido han compartido recomendaciones sobre actividades culturales, recorridos gastronómicos en puntos como la Zona T, la Zona G, Usaquén, centros comerciales o planes para hacer en casa.

La celebración del Día de la Madre es considerada una de las temporadas con mayor movimiento comercial y turístico en Bogotá, especialmente en sectores como restaurantes, hoteles y centros culturales. Por esta razón, distintos establecimientos han reforzado sus ofertas para atraer visitantes durante el fin de semana.