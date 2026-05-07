Actualmente, con el auge de las plataformas digitales, los streamers se convirtieron en protagonistas de una industria multimillonaria que genera debates. Plataformas como Twitch, Kick y YouTube Gaming han transformado los contenidos en vivo en negocios capaces de generar millones de dólares.

Dentro de esta nueva generación de creadores de contenido, Westcol se consolidó como uno de los streamers más reconocidos e influyentes de Latinoamérica. Su éxito no solo se refleja en la cantidad de seguidores y espectadores que reúne en cada transmisión, sino también en las importantes ganancias económicas que afirma recibir.

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Por eso, cada revelación relacionada con sus finanzas no deja de sorprender a sus seguidores. De hecho, recientemente, en una de sus apariciones en vivo, dejó en shock a más de uno al revelar la millonaria mensualidad que le da a su madre.

Westcol explicó que su madre tiene casa y carro, pero aun así, dijo que siempre le da su sueldo mensual para ayudar con otras necesidades.

“Mi mamá tiene su casa, su carro, tiene un sueldo de diez millones de pesos al mes y cada vez que necesita algo, yo todo se lo doy porque nunca le he dicho que no”, comentó el famoso streamer.

Además, explicó que, aunque no suele ser muy atento con su madre en lo que se refiere a regalos, siempre le envía su dinero mensual sin falta. “Es de diez palos. Cuando tiene un viaje, yo se lo costeó”, agregó.

Por otro lado, señaló que, aparte del apoyo económico que le brinda a su madre, también ayuda a otros integrantes de su familia.

Según Westcol, esa modalidad de “sueldos” familiares se convirtió en una forma de organización financiera personal que viene implementando desde hace aproximadamente un año. “Todas tienen un sueldo”, mencionó sin revelar las identidades de los demás miembros de su hogar que reciben estos millonarios auxilios económicos.

Sus declaraciones, como era de esperarse, generaron asombro entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar a través de las plataformas digitales.

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Algunos usuarios manifestaron su sorpresa ante las millonarias ganancias que tendría cada mes; otros, por su parte, se enfocaron en la generosidad del antioqueño con su madre y demás familiares.

“Al que es buen hijo le va bien en la vida. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”; “será multiplicado lo que hagas por tu mami”; “creo que quiero ser hermana de Westcol, no es interés, jajaja”, escribieron algunos seguidores.