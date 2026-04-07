El reconocido creador de contenido colombiano Westcol, quien se encuentra actualmente de gira por el continente asiático, se convirtió en tendencia tras protagonizar un tenso episodio en la ciudad de Chongqing. Durante una de sus habituales transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick, el antioqueño reportó un incidente con un vendedor de comida callejera que generó diversas reacciones entre sus seguidores y detractores.

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El hecho ocurrió mientras el streamer recorría un mercado local con su equipo de trabajo. Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, se disponía a probar algunas de las preparaciones típicas de la región cuando un accidente con el servicio del alimento desencadenó su molestia.

De acuerdo con los videos difundidos en la plataforma, Villa se acercó a un puesto especializado en alimentos fritos, específicamente insectos y carnes en pincho. Al momento de recibir el producto por parte del comerciante, una gota de aceite hirviendo cayó directamente en la mano del creador de contenido.

La reacción de dolor de Westcol fue inmediata. Sin embargo, lo que captó la atención de los internautas no fue solo el accidente físico, sino los comentarios posteriores dirigidos hacia el vendedor. En el clip, que ya es viral en redes sociales como X e Instagram, se escucha al colombiano expresar su frustración de manera grosera y un tanto violenta.

“Brother, me puso esto hirviendo. Casi le meto un puño, brother. Hubiera estado en Colombia, se lo conecto en la cara”, afirmó el streamer visiblemente afectado por el dolor de la quemadura.

Por un lado, algunos seguidores del antioqueño argumentan que su reacción fue una respuesta natural al dolor y a la presunta falta de precaución del vendedor al entregar un producto altamente caliente.

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Por otro lado, un sector considerable de la audiencia ha criticado el tono de sus declaraciones. Según los comentarios de varios usuarios de redes, señalan que la amenaza de agresión física resulta desproporcionada, especialmente considerando la diferencia idiomática y que el vendedor, aparentemente, no comprendió la magnitud de la queja ni las palabras del joven.

Críticas como “es un comportamiento que no representa bien al país” o recordatorios sobre sus previas controversias en eventos de combate físico —como la denominada ‘Velada del Año’— han sido constantes en los hilos de discusión.

Hasta el momento, no se ha reportado que el incidente pasara a mayores. Westcol ha continuado compartiendo detalles de su viaje por el “Gigante Asiático”, mostrando tanto los lujos adquiridos como las dificultades propias del choque cultural y el idioma.

Este suceso se suma a la lista de momentos virales del joven paisa, quien se mantiene como una de las figuras más vistas en la plataforma Kick, pero también como una de las más polarizantes debido a su estilo polémico y, en ocasiones, reactivo.