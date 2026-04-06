“Estuve perdido”: Jeringa revela la fuerte depresión que sufrió por el asesinato de su hermano que lo alejó del público

El reconocido humorista colombiano David García Henao, más conocido como ‘Jeringa’, compartió recientemente con sus seguidores los motivos personales que lo mantuvieron alejado del ojo público y las redes sociales. A través de un video testimonial, el comediante de Sábados Felices reveló que enfrentó una etapa de profunda depresión tras el asesinato de su hermano, un hecho marcado por la violencia que lo llevó a un aislamiento necesario para procesar su duelo y apoyar a su familia.

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Tras meses de especulaciones y preguntas constantes de su audiencia sobre su “desaparición” en redes, García decidió dar la cara para contextualizar su situación actual. El humorista describió la pérdida de su hermano como un evento “azaroso” y sumamente doloroso, enfatizando el impacto que este tipo de crímenes tiene no solo en las víctimas directas, sino en el núcleo familiar.

“A mí me dio muy duro el asesinato de mi hermano, pero muy duro. Estuve con un tema de depresión muy brava”, confesó García en su video. El comediante hizo especial énfasis en la situación de su madre, una mujer de 87 años, quien según su relato, continúa lidiando diariamente con la ausencia de su hijo. La imagen de su madre llorando frente a una fotografía en la pared fue, para el artista, uno de los detonantes de su crisis emocional.

En un ejercicio de honestidad frente a su público, Jeringa no solo narró la tragedia, sino que compartió su postura frente a la reconciliación y la salud mental. Según sus declaraciones, el perdón ha sido el eje central para evitar que el dolor se transforme en enfermedades físicas.

“Hay que perdonar y, aunque ustedes no lo crean, yo perdoné. Cuando uno perdona, se quita esa cosa del corazón, ese dolor tan bravo que hasta cáncer produce”, afirmó el humorista.

Jeringa también subrayó la importancia de la espiritualidad en su proceso de recuperación, sugiriendo la oración como un refugio para quienes atraviesan pérdidas similares derivadas del conflicto y la violencia en el país. Sus palabras buscan servir de aliciente para otros ciudadanos que enfrentan lutos similares en un contexto nacional complejo.

David García es una de las figuras más emblemáticas del humor en Colombia. Con una trayectoria que supera las tres décadas, se ha consolidado como un referente de la imitación y el stand-up comedy, siendo pieza clave de ‘Sábados Felices’, el programa de humor más longevo de la televisión.

Ahora, tras haber superado lo que él denomina como “la brecha” más oscura de su vida personal, el humorista asegura estar listo para retomar su actividad profesional y su interacción en plataformas digitales. “De aquí para arriba, le voy a dar duro a estas redes... porque vida solamente hay una”, concluyó con un tono notablemente más optimista.