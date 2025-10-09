Jeringa y Johana Velandia protagonizaron un cruce en plataformas digitales, debido a un comentario que soltó la comediante en Qué hay pa’ dañar, de RCN. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024 plasmó una reacción bastante particular por un detalle que involucraba al humorista.

La famosa no dudó en mostrar sorpresa al ver que el antioqueño estaba incluido en un evento en el que se presentaría en Medellín, asegurando que estaban trayendo talentos viejos para fusionarlos con los nuevos rostros. Su gesto ante cámaras desató opiniones, pues consideraron inadecuada la actitud.

No obstante, Jeringa no se quedó callado y arremetió contra Johana Velandia, asegurando que era una falta de respeto la manera en la que se expresaba, pues su trayectoria respaldaba ese reconocimiento que alcanzó hasta el presente.

Johana Velandia - Jeringa | Foto: Instagram @unagordaahi2 - @jeringa_ / Montaje SEMANA

Estas palabras hicieron eco mediático, llevando a que diversas personas reaccionaran y comentaran. El auge tomó impulso, al punto que los organizadores del evento tomaron decisiones radicales que afectaron al comediante.

De acuerdo con lo registrado en la cuenta de Instagram del famoso, el equipo detrás de Free Comedy Fest le envió una carta oficial, informándole que ya no estaba incluido en el grupo de artistas que llegarían a presentarse.

Enrique Triana, CEO de Freeticket, fue el encargado de entregar la información, apuntando que agradecían el interés de Jeringa por estar en este grupo, pero la fuerza mediática llevaba a que cambiara el contexto y fuera mejor que él saliera del cartel.

“En los últimos días, se ha generado una situación mediática que ha cobrado una dimensión importante a raíz de sus declaraciones públicas y reiterativas sobre una comediante que también hace parte del festival, en reacción a un video promocional realizado por nuestra organización”, se lee en el comunicado.

“Entendemos que cada artista tiene derecho a expresar su opinión; sin embargo, la continuidad y el tono que ha tomado la conversación pública han derivado en un ambiente ajeno al espíritu del festival, cuyo propósito principal es promover el humor, la convivencia y el respeto entre colegas”, agregó.

Comunicado sobre Jeringa | Foto: Instagram @jeringa__

Allí se exaltó el trabajo realizado por el humorista, quien vivió un instante inesperado con Jessica Cediel en el pasado, asegurando que había un agradecimiento por la huella dentro de la industria.

“Reconocemos y valoramos profundamente su trayectoria, su aporte al humor colombiano y el camino que ha abierto para nuevas generaciones de comediantes”, aseveró el equipo.

“Por las razones mencionadas, y con el objetivo de preservar la tranquilidad del evento, así como el bienestar de todos los participantes y del público, hemos decidido no continuar con el acuerdo de participación en esta edición del Free Comedy Fest”, reafirmaron.