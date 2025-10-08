Valentina Taguado tuvo encuentro con Falcao y se puso nerviosa; soltó particular comentario sobre Mario Yepes

Valentina Taguado logró ganarse el cariño del público por su carisma y la energía que transmitió en el programa Impresentables, de Los 40, donde compartió cabina con Roberto Cardona y Pipe Flórez.

Su manera natural de comunicarse, junto con su espontaneidad y actitud positiva, la posicionaron como una de las figuras más apreciadas del espacio radial, destacándose por aportar frescura y dinamismo en cada participación.

Valentina Taguado | Foto: Captura de Tiktok lamegacolombia

No obstante, al hacer parte de MasterChef Celebrity 2025, Valentina Taguado siguió sumando seguidores y admiradores, quienes la consideran un talento genuino y distinto en los medios nacionales. La creación de contenido ayudó a darse a conocer, compartiendo videos inusuales.

Recientemente, la locutora compartió un particular clip, el cual dejó en evidencia el encuentro que tuvo con una de las figuras más grandes del fútbol colombiano. La famosa se vio cara a cara con Falcao García, a quien aplicó una reconocida dinámica que le hizo ganar popularidad en plataformas digitales.

De acuerdo con lo que se observó, Valentina Taguado aprovechó un espacio con el futbolista internacional, y aunque se puso nerviosa, logró desatar reacciones graciosas en su público.

En las imágenes se detalló que la participante del reality de RCN le preguntó a la celebridad deportiva si podía olerlo, específicamente en el cuello y la axila. El deportista, entre risas, aceptó y permitió que detectaran su aroma corporal, afirmando que estaba preparado para ello.

La locutora plasmó con su rostro el buen olor que tenía Falcao García, demostrando que se cuidaba bastante y tenía una loción llamativa. En cuanto a la axila, la famosa aseguró que no detectaba ningún olor, por lo que era completamente neutro.

Valentina Taguado: “¿Cómo estás?"

Falcao: “Bien, bien, ahí te sigo a veces en tus redes”

Valentina Taguado: “La gente quiere saber a qué hueles… ¿te puedo oler el cuello o la axila, lo que quieras?"

Valentina Taguado: “Este señor no huele a nada”.

Las risas abundaron en este espacio, donde el deportista no dudó en darle un abrazo a la creadora de contenido, quien aseguraba que había sido un instante distinto y genuino.

“Resumen ejecutivo: Falcao no sabe qué es Falcao. Pocas personas me ponen nerviosa pero es que es Falcao. Huele delicioso y el me pidió que lo oliera. Viva Colombia, VIVA FALCAOOOO”, escribió en el pie de foto.

Valentina Taguado habló de René Higuita y Mario Alberto Yepes

De acuerdo con lo que se detalló, en este mismo espacio surgieron preguntas y dudas sobre el desempeño de los exfutbolistas dentro de la cocina de MasterChef Celebrity. Falcao preguntó por sus colegas, intentando conocer sobre su trabajo con las recetas y platos.

En esto, salió a la luz la relación de Yepes y Caterin Escobar, quienes ya hicieron visible la unión que tenían desde que participaron en el formato.

Jorge Rausch, que estaba presente, dejó la puerta abierta para que el futbolista hiciera parte de una temporada del reality, asegurando que sería una gran sorpresa.

Falcao: “¿Y cómo se ha portado Yepes? ¿Y Higuita?”

Valentina Taguado: ”Los amo a los dos, los amo”

Jorge Rausch: “Ya hay relación entre Catherine y Yepes”

Jorge Rausch: “Estoy que lo convenzo para que pise ‘Masterchef‘”

Falcao: “Soy pésimo cocinando

Valentina Taguado: ¿Y tú crees que Mario sabe mucho?”