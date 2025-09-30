La locutora Valentina Taguado ha ganado un reconocimiento notable en la farándula desde hace tiempo, pero desde hace meses esto aumentó, debido a su participación en el reality de cocina más importante del país: MasterChef Celebrity Colombia, en el que se ha convertido en una de las favoritas.

Durante su participación, la locutora dio de qué hablar, pues se dio a conocer su salida de ‘Impresentables’, de Los 40, programa con el que se dio a conocer y conquistó a su público.

Valentina Taguado y Hassam. | Foto: Canal RCN - ¿Qué hay pa' dañar?

Este espacio, Valentina lo compartía con Pipe Flórez y Roberto Cardona, con quien siempre llevó una excelente relación, según lo que se apreciaba en las entrevistas que hacían.

Luego del anuncio de su salida, bastante se especuló sobre lo que haría y el nuevo proyecto en el que estaría y tiempo después se confirmó que Valentina Taguado llegaría a un nuevo programa de Canal RCN, ‘Qué hay pa’ dañar’, el cual se puede ver a través de la aplicación del canal y comparte junto a Johanna Velandia (exparticipante de La casa de los famosos Colombia) y Hassam (humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity).

Valentina Taguado reveló la verdadera relación que tiene con sus excompañeros de Impresentables

En este formato, recientemente se entrevistó a la polémica influencer Yina Calderón, quien no se aguantó las ganas de preguntarle a la locutora por qué abandonó su proyecto anterior, pues para ella nunca debió salir.

Taguado mantuvo la altura a la hora de responder y además, dejó claro que más allá de una cordial relación laboral, nunca hubo nada más allá con sus compañeros, sobre todo con uno en especial.

“Lo que pasa es que a veces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien [...] Pipe es mi amigo, pero el resto tenían sus vidas aparte; Roberto está casado, no había más allá”, dijo Valentina en primera instancia.

Además, aseguró que disfrutó todo lo que vivió junto a ellos, pero reafirmó que no hubo una amistad.

“Nosotros hacíamos el programa, viajábamos y la pasábamos bien, pero yo no le escribía a nadie del trabajo para contarle mis cosas. Éramos buenos compañeros, pero no amigos [...] Yo no soy un programa, yo no puedo ser un programa, ni yo ni nadie, entonces no es que yo les haya faltado el respeto. No los he dejado de querer y siempre voy a estar agradecida”, añadió.

Ya en el tema, Valentina aprovechó para enviarles un mensaje a todas esas personas que le han tirado hate a las que han llegado a reemplazarla en el formato anterior.