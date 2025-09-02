Valentina Taguado tiene nuevo programa de televisión, que presentará junto a Hassam; así se llama el nuevo matutino

Valentina Taguado, reconocida locutora y creadora de contenido, se ha destacado en la décima temporada de MasterChef celebrity no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su carisma y sentido del humor, que han conquistado a la audiencia y ganado el respeto del jurado. Taguado también es reconocida por su participación en Los impresentables de Los 40, donde junto a Roberto Cardona y Pipe Flores desarrollaron un programa fresco en la emisora.

En medio de su participación en MasterChef, se conoció que Valentina Taguado emprendió un nuevo camino en un nuevo programa de entretenimiento digital.

Taguado junto a Hassam estrenaron un nuevo programa matutino en RCN llamado ¿Qué hay pa’ dañar?, que llega con una propuesta fresca y diferente en el panorama del entretenimiento colombiano.

Este formato digital, que fue estrenado desde el 1 de septiembre, se presentará de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. a través de la app del Canal RCN. Promete romper con los esquemas tradicionales de los programas matutinos, ofreciendo un espacio espontáneo, sin guiones preestablecidos, en el que el humor y la autenticidad son protagonistas.

El programa cuenta con la conducción de Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, un equipo con voces variadas y complementarias que aportan frescura y múltiples perspectivas a los temas que abordan.

Hassam, el humorista bogotano conocido por sus personajes como Rogelio Pataquiva y Doctora Gloria, aporta la cuota de comedia e irreverencia, además de compartir con la audiencia sus experiencias de vida que han fortalecido su carrera artística. El humorista ha enfrentado retos personales como el cáncer y su separación tras 19 años de matrimonio, vivencias que lo han fortalecido y que hoy combina con su vida como padre y su carrera en la comedia.

Hassam comunicó en 2019 a sus seguidores y conocidos que padecía un mieloma múltiple, el cual es un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas, que producen anticuerpos. Su proceso médico fue consignado en plataformas digitales, revelando cómo avanzaba su recuperación.

Por su parte, Johana Velandia, también comediante y modelo de tallas grandes, oriunda de Villavicencio, completa el trío con una voz empoderada, que se ha ganado la admiración del público a través del humor y la autenticidad. Muchos la conocieron por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.