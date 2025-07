“Quiero que sepas de mi boca que no voy a volver, pues para que no me esperen. No continúo, pero fui absurdamente feliz. Las personas que iniciamos este proyecto, los amo y lo saben. Un aplauso para una cantidad de gente impresionante que está detrás, haciendo que Impresentables sea lo que es. Hicimos esto sin saber qué iba a pasar, si iba a funcionar o no… literalmente desde el amor. Estoy muy orgullosa y feliz de haber sido parte de crear este proyecto”, dijo en un video.