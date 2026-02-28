Presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ revelaron en SEMANA si les molesta que los comparen con Valentina Taguado

Después de algunos meses de que la primera temporada de ¿Qué hay pa’ dañar? saliera de las plataformas del Canal RCN, debido a los nuevos proyectos en los que se encaminaron sus conductores; Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta retomaron el proyecto y se han encargado de entretener a los usuarios de la aplicación y del canal de YouTube.

En entrevista con SEMANA, los nuevos presentadores hablaron de la producción y confesaron qué opinan de aquellas personas que se han encargado de comparar su trabajo con lo que estuvieron realizando Johana Velandia, Hassam y Valentina Taguado.

Nuevos integrantes de '¿Qué hay pa' dañar?' del Canal RCN. Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta son los presentadores del programa. Foto: ¿Qué hay pa' dañar? - Canal RCN

“Yo creo que con el elenco anterior fue tan rápido que no se alcanzaron a acostumbrar, entonces eso es muy bueno también para nosotros, arrancó una marca con ellos, pero desde esta nueva era de ¿Qué hay para dañar? LIVE, desde el logo hasta los talentos es diferente, y yo creo que yo no volví a ver casi comentarios de la gente comparando, la verdad creo que eso duró como los primeros tres días donde la gente esperaba como que fuera, una continuación de ese formato o una imitación o como un reemplazo”, mencionó Diego, dejando ver que, aunque el programa lleva el mismo nombre, la propuesta y los talentos son distintos.

Explicó que, al ser tres presentadores con un perfil completamente distinto a los seleccionados en el primer casting que hizo el canal, siente que termina siendo un resultado distinto al que se estrenó meses atrás.

“La verdad es que aquí estamos personas completamente diferentes, también desde un punto de vista de redes sociales, desde el punto de vista profesional, aquí no hay un humorista, por ejemplo, entonces es un formato muy diferente que ya la gente creo que también ha ido entendiendo y como todo en un cualquier programa de radio, redes o de televisión, pues es un proceso”, afirmó.

¿De que se trata la nueva versión de ‘¿Qué hay pa’ dañar’?

Alejandra Villeta, una de las presentadoras y quien además tiene fuerte presencia digital, con más de 481 mil seguidores en su cuenta de Instagram, explicó de qué se trata el proyecto y se mostró emocionada de compartir esta nueva faceta.

“Acá lo que hacemos básicamente es hablar de absolutamente todo, o sea creo que no hay un tema que se nos pueda escapar, hablamos de actualidad, hablamos de relaciones amorosas, pero también hablamos de amistades, también tenemos invitados increíbles de La casa de los famosos algunos y otros del mundo del entretenimiento, echamos chisme bueno, tenemos una conversación, pues la verdad es como hablar entre amigos”, fueron las palabras con las que describió el programa.