Él es Juanda Caribe, de ‘La casa de los famosos Colombia’; su creatividad y carisma lo llevaron al segundo lugar en el reality

Este viernes 29 de mayo se llevó a cabo la esperada gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN que durante varios meses mantuvo a los televidentes atentos a cada detalle de la convivencia entre reconocidas figuras del entretenimiento nacional.

Entre los participantes que lograron llegar hasta esta decisiva etapa de la competencia se destacó Juan David Muñoz, más conocido como Juanda Caribe, reconocido humorista barranquillero que cautivó al público con su creatividad y carisma.

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A lo largo de la temporada, el comediante se convirtió en uno de los concursantes más comentados en redes sociales, no solo por sus ocurrencias y sentido del humor, sino también por las estrategias y relaciones que construyó dentro de la casa.

Además, su paso por el programa no estuvo exento de polémicas, pues Juanda Caribe protagonizó varios momentos que generaron debate entre los seguidores del formato, especialmente por el romance que surgió con la creadora de contenido Mariana Zapata.

La relación entre ambos despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos, principalmente porque muchos la relacionaron con la separación entre el humorista y su esposa, Sheila Gándara, con quien tiene una hija en común que nació en mayo de 2025.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

El renacer de Juanda Caribe en La casa de los famosos

Aunque el barranquillero fue eliminado del reality a mediados de abril, como consecuencia de una dinámica de poderes que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes, su salida duró muy poco tiempo.

Después de permanecer un día en el loft, una experiencia que jamás imaginó vivir tras ser desterrado por Alejandro Estrada en medio de la competencia, el humorista regresó al programa con una actitud completamente renovada, demostrando mayor seguridad, determinación y claridad frente a sus objetivos dentro del juego.

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De hecho, desde el primer momento demostró que aprovechó esta nueva oportunidad para fortalecer su estrategia y consolidarse como uno de los participantes más fuertes de la temporada, logrando avanzar hasta la esperada gran final de la competencia.

“Les voy a decir algo, me enviaron al peor castigo. Sin dormir, sin comer, desenterrando más de 2.000 monedas. A partir de este momento, le voy a hacer la vida imposible a todo el que me la hizo a mí. Voy a cobrar lo que me hicieron porque ese castigo fue muy duro”, comentó Juanda Caribe justo cuando se incorporó de nuevo al reality.