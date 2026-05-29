La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, llegó a su esperado desenlace en la noche de este viernes 29 de mayo. Tras 138 días de intensas estrategias, tensiones de convivencia y alianzas que dividieron la opinión pública, el público tomó la decisión final a través de las plataformas digitales oficiales, dejando como el gran triunfador de la edición 2026 al actor y empresario Alejandro Estrada.

Ganador de ‘La casa de los famosos’ no recibirá los $400 millones: ¿cuál es la millonaria cifra real?

El veredicto de la audiencia fue contundente en los números. Estrada se impuso en el duelo definitivo frente al comediante y creador de contenido Juanda Caribe, registrando un aplastante 63,87% de los votos totales, en comparación con el 28,11% obtenido por el barranquillero. Sin embargo, más allá de la fría estadística, la gala estuvo marcada por la alta carga emotiva del cierre y por una confirmación que tomó por sorpresa a los televidentes: la producción de RCN hizo oficial la realización de una cuarta temporada del formato para el próximo año.

El momento cumbre de la noche llegó cuando Alejandro Estrada, siguiendo la tradición del formato internacional, caminó en solitario por los pasillos para apagar las luces de la residencia que lo albergó durante más de cuatro meses. Al cruzar la puerta de salida, el actor se fundió en un emotivo abrazo con sus hermanos, quienes lo esperaban en el estudio principal junto a los presentadoras Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Visiblemente conmovido por el resultado y por el reencuentro familiar, Estrada se dirigió al país para expresar su agradecimiento:

“Gracias mi gente, gracias Casa de los Famosos. Gracias por darme el mejor momento de mi vida después del nacimiento de mi hijo”, declaró el actor ante las cámaras, sosteniendo el galardón que lo acredita como el vencedor absoluto de la temporada.

Como es habitual en las finales de este tipo de producciones, las redes sociales se transformaron de inmediato en un termómetro de opiniones encontradas. En plataformas como X, los seguidores del actor celebraron el triunfo con orgullo regionalista, recordando los orígenes de Estrada: “OFICIALMENTE ALEJANDRO ESTRADA ES EL GANADOR DE LA TERCERA TEMPORADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS” y “Cúcuta se rinde ante el triunfo de Alejandro Estrada... Te lo mereces, ‘Zorro Viejo’.... Te lo mereces todo”, fueron algunos de los comentarios de respaldo con mayor tracción digital.

Cúcuta se rindeeeeee ante el Triunfo de Alejandro Estrada... Te lo mereceeeeees Zorrooooo Viejo.... Te lo mereces todoooo!!! #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/5Lanu7ykfI — Kassandra Lolipot (@LaPortuLolipot) May 30, 2026

No obstante, el desenlace también desató una ola de críticas y cuestionamientos por parte de un sector de la audiencia que consideraba que el perfil del actor dentro del juego fue excesivamente pasivo o estratégico. El debate sobre los participantes denominados coloquialmente como “muebles” volvió a encenderse.

La temporada más fracasada de la historia tenia que tener un digno representante y ese es Alejandro Estrada: Un mueble asolapado y morrongo.



Pasó de nuevo. Los participantes de las siguientes temporadas no tendrán que esforzarse, con ser muebles, ganan.#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/b6qeiXTnDe — Mariana Pineda (@misaamanee26) May 30, 2026

“La temporada más fracasada de la historia tenía que tener un digno representante y ese es Alejandro Estrada: un mueble asolapado y morrongo. Pasó de nuevo. Los participantes de las siguientes temporadas no tendrán que esforzarse; con ser muebles, ganan”, alegó un usuario en la red social X, reflejando el sinsabor de quienes apoyaban un estilo de juego más confrontativo o enfocado en el humor, como el planteado por Juanda Caribe.

Paola Turbay rompe el silencio político y revela por quién votará: “Me siento en la obligación de hablar”

Con este cierre y la confirmación de una nueva entrega en camino, Canal RCN clausura una de sus apuestas de programación más comentadas del año, demostrando que el formato de convivencia en vivo, con todas sus luces y sombras, sigue moviendo la agenda del entretenimiento digital en Colombia.