Alejandro Estrada se convirtió en uno de los nombres más comentados del entretenimiento colombiano tras coronarse como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Luego de varios meses de convivencia, estrategias y desafíos dentro del reality, el actor logró conquistar al público y quedarse con el primer lugar gracias al respaldo de los televidentes.

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Nacido en Cúcuta el 16 de noviembre de 1979, Estrada ha construido una trayectoria de más de dos décadas en la televisión nacional, participando en producciones que marcaron diferentes generaciones de espectadores.

Además de actor, también se ha desempeñado como modelo y figura pública, consolidando una carrera que ha estado acompañada de éxitos profesionales, momentos personales complejos y una constante presencia en los medios de comunicación.

Estos son algunos de los episodios más importantes que han marcado su historia:

1. El éxito de ‘Tu Voz Estéreo’, el programa que lo llevó a la fama nacional

Uno de los momentos más importantes en la carrera de Alejandro Estrada llegó cuando fue elegido para protagonizar Tu Voz Estéreo, uno de los programas unitarios más exitosos de la televisión colombiana durante los años 2000.

En la producción interpretó a Sebastián López, un trabajador de una emisora radial que recibía a personas dispuestas a compartir historias de vida, conflictos familiares, problemas sentimentales y situaciones cotidianas que afectaban a los colombianos.

El formato logró altos niveles de audiencia en las tardes y convirtió a Estrada en un rostro ampliamente reconocido en todo el país. Su papel fue clave para conectar con los televidentes y consolidarse como una de las figuras más populares de la televisión nacional.

2. El final de su matrimonio con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sin duda, uno de los momentos más mediáticos de su vida ocurrió durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Después de más de 12 años de matrimonio con la actriz Nataly Umaña, Alejandro Estrada ingresó al reality mediante la dinámica conocida como “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben visitas o mensajes especiales.

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Frente a millones de espectadores, el actor entregó su anillo de matrimonio a Umaña y decidió dar por terminada la relación. El hecho ocurrió luego de que la actriz protagonizara un acercamiento sentimental con Miguel Melfi, uno de sus compañeros dentro del programa.

Las imágenes dieron la vuelta al país y generaron una intensa conversación en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y polémicos de la televisión colombiana en los últimos años.

3. Su paso por ‘MasterChef Celebrity’; se convirtió en favorito

Meses después de su divorcio, Alejandro Estrada volvió a aparecer en la pantalla gracias a MasterChef Celebrity 2024.

El Canal RCN lo seleccionó como una de las celebridades participantes del concurso gastronómico, donde mostró una faceta distinta ante el público. Durante la competencia destacó por su interés en la cocina y por el esfuerzo que demostró en cada uno de los retos culinarios.

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Además, el programa también marcó el inicio de una relación sentimental con la periodista y presentadora Dominica Duque. La pareja despertó el interés de los seguidores del formato y se convirtió en una de las más comentadas de la temporada.

Sin embargo, meses después ambos confirmaron el fin de su relación, una decisión que, según dieron a entender a través de sus redes sociales, se produjo de mutuo acuerdo.

4. Se convirtió en ganador de ‘La casa de los famosos’

El capítulo más reciente de su historia llegó en 2026, cuando ingresó a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante varios meses permaneció aislado del mundo exterior mientras convivía con otras celebridades y participaba en las dinámicas del programa. A lo largo de la competencia puso en práctica distintas estrategias que le permitieron avanzar hasta la gran final.

Finalmente, los colombianos lo eligieron como el ganador de la temporada, sumando su nombre a la lista de campeones del formato, encabezada por Karen Sevillano y Andrés Altafulla.

Con este triunfo, Alejandro Estrada no solo consiguió uno de los logros más importantes de su carrera reciente, sino que también reafirmó el cariño y respaldo que ha construido con el público colombiano a lo largo de los años.