Millonarios cierra un semestre para el olvido con colosal goleada al Atlético FC: posiciones en Copa BetPlay

Este viernes, 29 de mayo de 2026, Millonarios goleó por 8-1 al Atlético FC, de visita, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Los goles embajadores fueron gracias a Rodrigo Contreras, Julián Angulo (x2), Leonardo Castro (x2), Sebastián Valencia (x2) y David Mackalister Silva. Para el cuadro vallecaucano descontó Santiago Saavedra.
🔵🏆 ¡Millonarios no tuvo piedad y goleó 8-1 a Atlético!— Win Sports (@WinSportsTV) May 30, 2026
Los ‘embajadores’ se hicieron fuertes en #LACOPAxWIN y ganaron con dobletes de Leo Castro, Julian Angulo, Sebastián Valencia y goles de Rodrigo Contreras y Mackalister Silva. pic.twitter.com/xRyyjEqlmg
Se trató de un juego válido por la quinta y última fecha de la fase de grupos en Copa BetPlay. El embajador ya estaba clasificado, pero se jugaba el liderato de la zona y lo terminó obteniendo de manera categórica.
Con este partido, Millonarios cierra un semestre para el olvido. No pudo clasificar a playoffs de Liga BetPlay, quedó eliminado en fase de grupos de Sudamericana, y generó todo tipo de dudas entre sus hinchas.
Tabla de posiciones en Copa BetPlay
|#
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Millonarios F.C.
|10
|4
|3
|1
|0
|14
|5
|+9
|2
|Llaneros F.C.
|9
|4
|3
|0
|1
|7
|2
|+5
|3
|Boyacá Chicó F.C.
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|3
|+3
|4
|Patriotas F.C.
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|5
|Atlético F.C.
|1
|4
|0
|1
|3
|2
|16
|-14
Así las cosas, los dos clasificados a octavos de final, en este grupo B de la Copa BetPlay, son Millonarios y Llaneros. Los tres eliminados acaban siendo Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.
¿Cómo funciona la Copa BetPlay 2026?
Esta fase 1A (grupos) de Copa BetPlay, está compuesta por los 12 eliminados en el todos contra todos de la Liga BetPlay, y los ocho eliminados del todos contra todos del Torneo BetPlay. Fueron arrojados en cuatro grupos de a cinco, donde los dos líderes de cada zona avanzan a octavos de final.
Por otro lado, está la fase 1B. Esta enfrenta a los ocho clasificados a playoffs de Liga BetPlay, y los ocho clasificados a cuadrangulares del Torneo BetPlay a llave única y partido ida y vuelta. Quienes ganen, entrarán en los octavos de final de la Copa.
El panorama es así: los ocho clasificados de la fase 1A (líderes y segundos de cada grupo) jugarán en octavos de final contra los ocho ganadores de la fase 1B. Será ronda de ida y vuelta, 1 vs. 1.
Para conocer a todos los clasificados de la fase 1A, falta que se juegue un partido entre Medellín y Cúcuta (grupo C). Este se llevará a cabo el próximo 2 de junio, en el estadio Atanasio Girardot. Si el poderoso gana o empata, clasificará; pero si pierde, el motilón será quien vaya a octavos.
Ya clasificados en la fase 1A de Copa BetPlay
- Deportivo Cali
- Alianza FC
- Millonarios
- Llaneros
- Fortaleza
- Deportivo Pereira
- Real Cundinamarca
- Medellín o Cúcuta
Clasificados y llaves de la fase 1B de Copa BetPlay
- Atlético Nacional vs. Tigres
- América vs. Real Cartagena
- Junior vs. Barranquilla FC
- Santa Fe vs. Unión Magdalena
- Deportes Tolima vs. Deportes Quindío
- Once Caldas vs. Envigado
- Internacional Bogotá vs. Inter Palmira
- Pasto vs. Bogotá