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Millonarios cierra un semestre para el olvido con colosal goleada al Atlético FC: posiciones en Copa BetPlay

Lluvia de goles en Cali, a cargo de Millonarios ante Atlético FC en el Pascual Guerrero. Los embajadores están en octavos de copa.

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Redacción Deportes
29 de mayo de 2026 a las 10:17 p. m.
Millonarios celebrando su goleada sobre Atlético FC por Copa BetPlay.
Millonarios celebrando su goleada sobre Atlético FC por Copa BetPlay. Foto: Prensa Millonarios FC - API.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, Millonarios goleó por 8-1 al Atlético FC, de visita, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Los goles embajadores fueron gracias a Rodrigo Contreras, Julián Angulo (x2), Leonardo Castro (x2), Sebastián Valencia (x2) y David Mackalister Silva. Para el cuadro vallecaucano descontó Santiago Saavedra.

Furia de los hinchas de Millonarios por la eliminación en Sudamericana: así fue la abucheada en El Campín

Se trató de un juego válido por la quinta y última fecha de la fase de grupos en Copa BetPlay. El embajador ya estaba clasificado, pero se jugaba el liderato de la zona y lo terminó obteniendo de manera categórica.

Con este partido, Millonarios cierra un semestre para el olvido. No pudo clasificar a playoffs de Liga BetPlay, quedó eliminado en fase de grupos de Sudamericana, y generó todo tipo de dudas entre sus hinchas.

Tabla de posiciones en Copa BetPlay

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 Millonarios F.C. 10 4 3 1 0 14 5 +9
2 Llaneros F.C. 9 4 3 0 1 7 2 +5
3 Boyacá Chicó F.C. 5 4 1 2 1 6 3 +3
4 Patriotas F.C. 2 4 0 2 2 4 7 -3
5 Atlético F.C. 1 4 0 1 3 2 16 -14

Así las cosas, los dos clasificados a octavos de final, en este grupo B de la Copa BetPlay, son Millonarios y Llaneros. Los tres eliminados acaban siendo Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

¿Cómo funciona la Copa BetPlay 2026?

Esta fase 1A (grupos) de Copa BetPlay, está compuesta por los 12 eliminados en el todos contra todos de la Liga BetPlay, y los ocho eliminados del todos contra todos del Torneo BetPlay. Fueron arrojados en cuatro grupos de a cinco, donde los dos líderes de cada zona avanzan a octavos de final.

Por otro lado, está la fase 1B. Esta enfrenta a los ocho clasificados a playoffs de Liga BetPlay, y los ocho clasificados a cuadrangulares del Torneo BetPlay a llave única y partido ida y vuelta. Quienes ganen, entrarán en los octavos de final de la Copa.

El panorama es así: los ocho clasificados de la fase 1A (líderes y segundos de cada grupo) jugarán en octavos de final contra los ocho ganadores de la fase 1B. Será ronda de ida y vuelta, 1 vs. 1.

Para conocer a todos los clasificados de la fase 1A, falta que se juegue un partido entre Medellín y Cúcuta (grupo C). Este se llevará a cabo el próximo 2 de junio, en el estadio Atanasio Girardot. Si el poderoso gana o empata, clasificará; pero si pierde, el motilón será quien vaya a octavos.

Trofeo de la Copa BetPlay
Trofeo de la Copa BetPlay Foto: Colprensa

Ya clasificados en la fase 1A de Copa BetPlay

  1. Deportivo Cali
  2. Alianza FC
  3. Millonarios
  4. Llaneros
  5. Fortaleza
  6. Deportivo Pereira
  7. Real Cundinamarca
  8. Medellín o Cúcuta

Clasificados y llaves de la fase 1B de Copa BetPlay

  • Atlético Nacional vs. Tigres
  • América vs. Real Cartagena
  • Junior vs. Barranquilla FC
  • Santa Fe vs. Unión Magdalena
  • Deportes Tolima vs. Deportes Quindío
  • Once Caldas vs. Envigado
  • Internacional Bogotá vs. Inter Palmira
  • Pasto vs. Bogotá