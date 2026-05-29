Millonarios cierra un semestre para el olvido con colosal goleada al Atlético FC: posiciones en Copa BetPlay

Este viernes, 29 de mayo de 2026, Millonarios goleó por 8-1 al Atlético FC, de visita, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Los goles embajadores fueron gracias a Rodrigo Contreras, Julián Angulo (x2), Leonardo Castro (x2), Sebastián Valencia (x2) y David Mackalister Silva. Para el cuadro vallecaucano descontó Santiago Saavedra.

🔵🏆 ¡Millonarios no tuvo piedad y goleó 8-1 a Atlético!



Los ‘embajadores’ se hicieron fuertes en #LACOPAxWIN y ganaron con dobletes de Leo Castro, Julian Angulo, Sebastián Valencia y goles de Rodrigo Contreras y Mackalister Silva. pic.twitter.com/xRyyjEqlmg — Win Sports (@WinSportsTV) May 30, 2026

Furia de los hinchas de Millonarios por la eliminación en Sudamericana: así fue la abucheada en El Campín

Se trató de un juego válido por la quinta y última fecha de la fase de grupos en Copa BetPlay. El embajador ya estaba clasificado, pero se jugaba el liderato de la zona y lo terminó obteniendo de manera categórica.

Con este partido, Millonarios cierra un semestre para el olvido. No pudo clasificar a playoffs de Liga BetPlay, quedó eliminado en fase de grupos de Sudamericana, y generó todo tipo de dudas entre sus hinchas.

Tabla de posiciones en Copa BetPlay

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Millonarios F.C. 10 4 3 1 0 14 5 +9 2 Llaneros F.C. 9 4 3 0 1 7 2 +5 3 Boyacá Chicó F.C. 5 4 1 2 1 6 3 +3 4 Patriotas F.C. 2 4 0 2 2 4 7 -3 5 Atlético F.C. 1 4 0 1 3 2 16 -14

Así las cosas, los dos clasificados a octavos de final, en este grupo B de la Copa BetPlay, son Millonarios y Llaneros. Los tres eliminados acaban siendo Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

¿Cómo funciona la Copa BetPlay 2026?

Esta fase 1A (grupos) de Copa BetPlay, está compuesta por los 12 eliminados en el todos contra todos de la Liga BetPlay, y los ocho eliminados del todos contra todos del Torneo BetPlay. Fueron arrojados en cuatro grupos de a cinco, donde los dos líderes de cada zona avanzan a octavos de final.

Por otro lado, está la fase 1B. Esta enfrenta a los ocho clasificados a playoffs de Liga BetPlay, y los ocho clasificados a cuadrangulares del Torneo BetPlay a llave única y partido ida y vuelta. Quienes ganen, entrarán en los octavos de final de la Copa.

El panorama es así: los ocho clasificados de la fase 1A (líderes y segundos de cada grupo) jugarán en octavos de final contra los ocho ganadores de la fase 1B. Será ronda de ida y vuelta, 1 vs. 1.

Para conocer a todos los clasificados de la fase 1A, falta que se juegue un partido entre Medellín y Cúcuta (grupo C). Este se llevará a cabo el próximo 2 de junio, en el estadio Atanasio Girardot. Si el poderoso gana o empata, clasificará; pero si pierde, el motilón será quien vaya a octavos.

Trofeo de la Copa BetPlay Foto: Colprensa

Ya clasificados en la fase 1A de Copa BetPlay

Deportivo Cali Alianza FC Millonarios Llaneros Fortaleza Deportivo Pereira Real Cundinamarca Medellín o Cúcuta

Clasificados y llaves de la fase 1B de Copa BetPlay

Atlético Nacional vs. Tigres

América vs. Real Cartagena

Junior vs. Barranquilla FC

Santa Fe vs. Unión Magdalena

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío

Once Caldas vs. Envigado

Internacional Bogotá vs. Inter Palmira

Pasto vs. Bogotá