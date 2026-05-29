El defensor central Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, acordó su llegada a River Plate, con el que firmó contrato en las últimas horas, según anunció el club ‘Millonario’ en un comunicado de prensa.

Atlético de Madrid anuncia ofertas por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha: salió el comunicado oficial

Néstor Lorenzo rompe el silencio y habla de su deseo de convocar a Villa para el Mundial 2026: “Fue algo duro”

Otamendi, de los defensas más sonados en la actualidad de Argentina en el exterior, acordó un contrato por un año y medio, del 1 de julio de 2026 hasta finales de 2027. Firmó el vínculo antes de sumarse a la Selección Argentina, con la que viajará este sábado rumbo a Estados Unidos para continuar la preparación mundialista.

El zaguero integra la lista de 26 jugadores que disputarán la próxima Copa del Mundo, en lo que será su cuarto Mundial, luego de sus participaciones en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin duda, un fichaje que rompe el mercado en Sudamérica.

Nicolás, de 38 años de edad, regresa a la Argentina para culminar su carrera deportiva en el club del que es hincha, tras casi dos décadas de trayectoria, con origen en Vélez Sarsfield.

Nicolás Otamendi en el juego de Benfica ante Santa Clara. Foto: Getty Images

Pasó casi 16 años en el exterior, en clubes como Porto de Portugal, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia de España, Manchester City y Benfica, con más de 450 partidos en total.

Otamendi y Ríos en el Benfica

Su palmarés es de los más ricos en Argentina, que incluye 26 títulos, entre los que se destacan el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, una Europa League con el Porto y otros siete trofeos con el gigante portugués, más otras nueve coronas durante su paso por el Manchester City.

El experimentado defensor había llegado a un acuerdo verbal y hace un par de semanas se despidió del Benfica, club en el que también dejó una huella importante y se le recuerda por impulsar el fichaje del colombiano Richard Ríos, con el que superó aquel cruce de palabras de Colombia vs. Argentina en la Copa América.

Pelea de Ríos con Otamendi. Foto: TyC Sports.

“Seis años y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. En Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes... y cada uno de ellos valió la pena. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre”, expresó Otamendi en sus redes a mediados de mayo.

River enfrentará al vencedor de Santa Fe vs. Caracas

En River, se reencontrará con Germán Pezzella, compañero suyo en Qatar 2022. De otra parte, si Santa Fe supera al Caracas de Venezuela en los playoffs de la Copa Sudamericana, se verá con el River de Otamendi en los octavos de final en agosto.

“Es un jugador importantísimo, está en plena vigencia y es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Podemos armar algo lindo”, había expresado Eduardo Coudet, el entrenador de River, al ser consultado hace unos días por la llegada de Otamendi.